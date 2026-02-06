Αποσπάσεις αστυνομικών: 9 Βουλευτές θέτουν ερωτήματα

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαβάστε επίσης

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Αποσπάσεις αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη, στελέχωση της Γ.Α.Δ.Θ. και υπηρετούντες στην ΟΠΠΙ»

Τα τελευταία χρόνια η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ενισχύεται με εκατοντάδες αποσπάσεις αστυνομικών, πολλές εκ των οποίων πραγματοποιούνται με δαπάνες του Δημοσίου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και σοβαρά κενά σε προσωπικό.

Την ίδια στιγμή, μεγάλος αριθμός αστυνομικών αναμένει, επί σειρά ετών, να μετατεθεί στον τόπο συμφερόντων του, με σημαντικές επιπτώσεις στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή, ιδίως υπό συνθήκες έντονης ακρίβειας και υψηλού κόστους στέγασης, που καθιστούν δυσανάλογη τη σχέση μισθού και κόστους διαβίωσης.

Επειδή η κάλυψη των αναγκών στη Θεσσαλονίκη γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω αποσπάσεων και όχι μέσω τακτικών, αξιοκρατικών μεταθέσεων με αντικειμενικά κριτήρια,

Επειδή σημαντικός αριθμός αποσπάσεων πραγματοποιείται με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό,

Επειδή στη Θεσσαλονίκη, υπηρετούν αστυνομικοί της ΟΠΠΙ (Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων), οι οποίοι έχουν οργανική θέση σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και βρίσκονται σε καθεστώς απόσπασης, καταλαμβάνοντας θέσεις που θα μπορούσαν να καλυφθούν, μέσω μεταθέσεων, από αστυνομικούς άλλων νομών που επιθυμούν να μετακινηθούν, με αντικειμενικά κριτήρια, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης,

Επειδή ενόψει των επικείμενων τακτικών μεταθέσεων και των αποδεδειγμένα αυξημένων οργανικών κενών στη Θεσσαλονίκη, τίθεται ζήτημα διαφάνειας, ισονομίας και ορθολογικού υπηρεσιακού σχεδιασμού.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πόσοι αστυνομικοί της ΟΠΠΙ είναι σήμερα αποσπασμένοι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε ποιες Υπηρεσίες τοποθετούνται και ποια ακριβώς καθήκοντα εκτελούν;

2. Πόσοι συνολικά αστυνομικοί υπηρετούν με απόσπαση στον Νομό Θεσσαλονίκης, με δαπάνες του Δημοσίου και ποιο είναι το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της παραμονής τους;

3. Πόσες κενές οργανικές θέσεις υφίστανται σήμερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ανά Υπηρεσία και κατηγορία προσωπικού;

4. Κατά τον υπολογισμό των οργανικών κενών που θα διατεθούν για τις τακτικές μεταθέσεις, αφαιρούνται ή όχι οι θέσεις που καλύπτονται, προσωρινά, με αποσπασμένους αστυνομικούς; Και με ποιο θεσμικό και υπηρεσιακό σκεπτικό;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ακρίτα Έλενα

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παπαηλιού Γεώργιος

Τσαπανίδου Παρθένα