H απίστευτη ιστορία του αλκοολικού πρώην πυροσβέστη που επέζησε μετά από οκτώ απόπειρες δολοφονίας!

Το 1933, στη Νέα Υόρκη, μία ομάδα ανδρών είχε βρει ένα πολύ δημιουργικό τρόπο να βγάζει χρήματα. Ασφάλιζαν διάφορους αλκοολικούς και αργότερα τους σκότωναν, με τέτοιο τρόπο ώστε να φανεί ατύχημα για για να πάρουν τα χρήματα της ασφάλειας.

Η ομάδα αποτελούνταν από τον Άντονι Μαρίνο, τον συνεργάτη του, Τζό Μέρφι, τον νεκροθάφτη Φρανκ Πάσκουα και τον φίλο τους, Νταν Κρίσμπεργκ. Ο Μαρίνο είχε ένα μπαρ στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και συνήθιζε να βρίσκει τα θύματά του ανάμεσα στους πιο τακτικούς θαμώνες του μαγαζιού.

Ένα από αυτά τα θύματα ήταν ο Μάικ Μαλόι. Ήταν ιρλανδικής καταγωγής και παλιότερα δούλευε ως πυροσβέστης, αλλά τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε εθιστεί στο αλκοόλ και είχε μείνει άνεργος και άστεγος.

Ο Μαρίνο υποτίθεται ότι μάζευε υπογραφές για την εκλογή του ως δήμαρχος και έδωσε ένα χαρτί στον ανυποψίαστο Μαλόι.

Δεν κατάλαβε ποτέ ότι αυτό που υπέγραφε, ήταν το χαρτί της ασφάλισης για 1.800 δολάρια.Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, ο Μαλόι μπορούσε να πίνει τσάμπα στο μαγαζί του Μαρίνο.Ο 50χρονος Ιρλανδός κατανάλωνε τόσο μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, που είχε αρχίσει να προκαλεί ζημιά στα έσοδα του μπαρ. Όσο και να έπινε όμως, η υγεία του δεν επηρεαζόταν.

Όταν ο Μαρίνο αντιλήφθηκε ότι χάνει χρήματα, αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα.

Ο Τζο Μέρφι, ένα απ’ τα μέλη της ομάδας, είχε εργαστεί ως χημικός και ήταν εκείνος που επιμελήθηκε το νέο “κοκτέιλ”, που θα έδιναν στο θύμα τους.

Περιείχε ουίσκι και αντιψυκτικό αυτοκινήτων. Ο Μαλόι το ήπιε, σχολίασε ότι είχε πολύ ευχάριστη γεύση και έπεσε ξερός στο πάτωμα.

Μία ώρα μετά, ξύπνησε σε ένα δωμάτιο πίσω απ’ το μαγαζί, όπου τον είχαν μεταφέρει, πιστεύοντας ότι ήταν νεκρός.

Επέστρεψε στο μπαρ και συνέχισε να πίνει, χωρίς να αντιληφθεί την έκπληξη του Μαρίνο και των υπολοίπων που τον έβλεπαν ζωντανό.

Τις επόμενες μέρες, προσπάθησαν να τον δηλητηριάσουν με ό,τι έβρισκαν. Έβαλαν μεγαλύτερη δόση αντιψυκτικού. Τίποτα.

Δοκίμασαν νέφτι, αλλά και πάλι ο Ιρλανδός δεν κατάλαβε τίποτα. Στη συνέχεια, του έδωσαν να πιει αλοιφή για τα άλογα. Τζίφος.

Ο Μαλόι ήπιε μέχρι και ποντικοφάρμακο, χωρίς να παρουσιάσει την παραμικρή αδιαθεσία.

Οι απελπισμένες προσπάθειες της συμμορίας.

Ο Μαρίνο και οι άλλοι είχαν αρχίσει να απελπίζονται. Οι τρόποι που μπορούσαν να δολοφονήσουν τον Ιρλανδό ήταν περιορισμένοι, γιατί έπρεπε να φανεί ότι ο Μαλόι είχε πεθάνει από φυσικά αίτια, αλλιώς δε θα έπαιρναν τα χρήματα της ασφάλειας.

Ο Φρανκ Πάσκουα πρότεινε να του σερβίρουν ωμά στρείδια με ουίσκι, γιατί είχε δει έναν άνθρωπο να δηλητηριάζεται από αυτό.

Ο Μαλόι έφαγε δυο ντουζίνες στρείδια και ενθουσιάστηκε τόσο, που είπε στον Μαρίνο να ανοίξει εστιατόριο.

Μετά του δώσανε να φάει σάπιες σαρδέλες με ροκανίδια κασσίτερου. Κι αυτή η συνταγή ξετρέλαινε τον Μαλόι.

Αφού είδαν ότι ήταν αδύνατο να τον δηλητηριάσουν, κατέφυγαν σε άλλα μέσα. Αποφάσισαν ότι θα πέθαινε απ’ το κρύο. Τον μέθυσαν τον πήγαν σε ένα πάρκο, τον έγδυσαν, τον έβρεξαν με παγωμένο νερό και τον άφησαν να κοιμηθεί μες στα χιόνια.

Το επόμενο απόγευμα, ο Μαλόι πήγε στο μπαρ, φορώντας καινούριο κουστούμι. Τον είχε βρει η αστυνομία να κοιμάται γυμνός µες στο κρύο και του έδωσαν ρούχα.

Τότε, η συμμορία πρόσφερε 150 δολάρια σε έναν οδηγό ταξί για να χτυπήσει τον Μαλόι με το αυτοκίνητο.

Προσπάθησε δύο φορές. Την πρώτη, ο Μαλόι κατάφερε, αν και μεθυσμένος, να τον αποφύγει. Τη δεύτερη τον χτύπησε.

Ο Μαλόι κατέληξε στο νοσοκομείο με ραγισμένο κρανίο, σπασμένο ώμο και διάσειση. Δύο εβδομάδες αργότερα, επέστρεψε στο μπαρ, περδίκι!

Ο θάνατος του Μάικ Μαλόι και η σύλληψη της συμμορίας

Τη νύχτα της 22ας Φεβρουαρίου, αφού ο Μαλόι είχε πέσει αναίσθητος απ’ το αλκοόλ, ο Μαρίνο και ο Κρίσμπεργκ τον μετέφεραν σε ένα διαμέρισμα στη λεωφόρο Φούλτον. Του έβαλαν στο στόμα ένα πλαστικό σωλήνα, που είχαν συνδέσει με φιάλη πετρογκάζ.

Ο Μαλόι, επιτέλους, πέθανε.

Έβγαλαν ψεύτικο πιστοποιητικό θανάτου, που έλεγε ότι πέθανε από ασφυξία και τον έθαψαν χωρίς τελετή, σε ένα ξύλινο κουτί. Την επόμενη μέρα, ο Μέρφι πήγε στην ασφαλιστική εταιρεία, παριστάνοντας τον αδελφό του Μαλόι. Του έδωσαν το ένα μέρος των χρημάτων και το υπόλοιπο θα το έστελνε μετά από λίγο καιρό.

Έτυχε όμως, όταν οι αντιπρόσωποι της εταιρείας προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του, ο Μέρφι να βρίσκεται στη φυλακή για άλλο αδίκημα.

Αυτό τους προκάλεσε υποψίες, τις οποίες ανέφεραν στην αστυνομία. Δεν άργησαν να ξεσκεπάσουν την κομπίνα. Βρήκαν κι άλλους θανάτους από ασφυξία, που είχαν υποστεί τακτικοί θαμώνες του μπαρ και σε όλες τις περιπτώσεις παραλήπτης των χρημάτων της ασφάλειας, ήταν ο Μαρίνο.

Οι Μαρίνο, Πάσκουα, Κρίσμπεργκ και Μέρφι εκτελέστηκαν στην ηλεκτρική καρέκλα το 1934, στη φυλακή Σινγκ Σινγκ της Νέας Υόρκης. Ο Μαλόι ξεθάφτηκε και ενταφιάστηκε μετά από θρησκευτική τελετή.

