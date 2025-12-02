Έρευνες στη διπλωματική υπηρεσία της EE και στο Κολλέγιο της Ευρώπης λόγω υποψιών για απάτη - Τρεις συλλήψεις

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες (EEAS) και σε κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπρυζ, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη απάτη στη χρήση κεφαλαίων της ΕΕ, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Συνελήφθησαν συνολικά τρία πρόσωπα, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τις ταυτότητες των συλληφθέντων.

Η έρευνα έχει στόχο υποψίες για ευνοιοκρατία και ενδεχόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό στην ανάθεση από την EEAS στο Κολλέγιο της Ευρώπης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εννέα μηνών για μελλοντικούς διπλωμάτες της ΕΕ.

Τα προς διερεύνηση γεγονότα ανάγονται στην περίοδο 2021-2022 και οι παραβάσεις αφορούν ενδεχομένως «απάτη σε δημόσιο διαγωνισμό, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου», σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Το Κολλέγιο της Ευρώπης είναι ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκπαιδεύει ευρωπαίους δημόσιους λειτουργούς.

Οι ερευνητές θέλουν να διαπιστώσουν «αν το Κολλέγιο της Ευρώπης ή αντιπρόσωποί του είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής» στο πλαίσιο της διαδικασίας της υποβολής προσφορών που πραγματοποίησε η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η οποία θεσπίστηκε επισήμως το 2021, είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ αρμόδιο για τη μάχη κατά των απατών στις χρηματοδοτήσεις της Ένωσης και για κάθε άλλη παράβαση που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντά της (διαφθορά, ξέπλυμα κεφαλαίων, διασυνοριακές απάτες με το φόρο προστιθέμενης αξίας).

Στο υπερεθνικό αυτό όργανο έχει ανατεθεί να ερευνά, αλλά και να διώκει και να οδηγεί στη δικαιοσύνη τους δράστες τέτοιων παραβάσεων, μια εξουσία την οποία δεν διέθετε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).

Της έρευνας συμπροΐσταται ένας ανακριτής της δυτικής Φλάνδρας, της βελγικής επαρχίας όπου βρίσκεται η Μπρυζ. Τις έρευνες πραγματοποίησε η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου.

Πριν απ' αυτή την αστυνομική επιχείρηση, η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας υπόπτων, κάτι που έγινε, υπογράμμισε επίσης η ευρωπαϊκή εισαγγελία, χωρίς να αναφέρει ονόματα ούτε καθήκοντα.

