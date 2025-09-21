Γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της

Μία νέα υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας

Πρόκειται για γυναίκα η οποία φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτού της σε χωριό της Βοιωτίας.

Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαιρί του 2023.

Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία.

Όταν τελικα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας, οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της.

Ωστόσο, στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή.

Η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.

