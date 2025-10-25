Γωγώ Τσαμπά: Πήγε να τραγουδήσει σε σχολική γιορτή και βρέθηκε… στο Αυτόφωρο

Μια παλιά υπόθεση εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Γωγώ Τσαμπά, όταν η δημοφιλής τραγουδίστρια το 2021, την περίοδο του κορωνοϊού, τραγούδησε σε σχολική γιορτή για την Γ’ Λυκείου στην Ελάτεια Λοκρίδος, με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για την πενταήμερη εκδρομή των μαθητών.

Όμως, περίοικος έκανε καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η τραγουδίστρια αλλά και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και να καταλήξουν στο Αστυνομικό Τμήμα. Στο πλευρό τους είχαν βρεθεί η Δήμαρχος Ελάτειας – Αμφίκλειας Σούλα Στιβακτή αλλά και πολλοί γονείς.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για χθες, Πέμπτη 23/10, αλλά αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο του 2026.

Όπως είπε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Ευθύμης Παπανικολάου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA, «είναι κάτι που την έχει στενοχωρήσει πολύ. Χθες η κα Τσαμπά παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας για να δώσει εξηγήσεις, αλλά η δίκη αναβλήθηκε. Είμαι σίγουρος ότι τον Νοέμβριο θα δώσει τις εξηγήσεις της και θα απαλλαγεί από κάθε κατηγορία».

Πηγή: vradini.gr