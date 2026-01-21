Γλυφάδα: Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε πάνω της

Μια γυναίκα πεζή έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα από ένα αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε πάνω της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, η 56χρονη γυναίκα αφού παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε κάτω από ένα άλλο όχημα και όταν έφτασε η Πυροσβεστική την απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Το περιστατικό έγινε επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου.

Ρεπορτάζ: Νίκος Κουντούρης, Βαγγέλης Μπαντές

Πηγή: ertnews.gr