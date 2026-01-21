Αποτροπή κλοπής δικύκλου από Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, μεταμεσονύκτιες ώρες της 21-1-2026 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή των Πατησίων, -4- ανήλικοι αλλοδαποί ηλικίας 16 και 17 ετών, τη στιγμή που αφαιρούσαν δίκυκλο.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης αναφορικά με -4- άτομα τα οποία επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δίκυκλο από την περιοχή των Πατησίων.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο, όπου κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν τους κατηγορούμενους τη στιγμή που αφαιρούσαν το δίκυκλο και τους ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.