Γλυφάδα: Έβγαλε "λαβράκι" η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Τις απογευματινές ώρες της 27-9-2025 στην περιοχή της Γλυφάδας, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 40χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 40χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Γλυφάδας και τον κάλεσαν σε έλεγχο στο πλαίσιο του οποίου στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι-ρέπλικα και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος δεν κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.