Γλίτωσε τη φυλακή ο Βασίλης Παϊτέρης

Ελεύθερος αφέθηκε χθες το βράδυ, από τη ΓΑΔΑ όπου κρατούνταν για χρέη προς το Δημόσιο από τη Δευτέρα, ο γνωστός Ρομά τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο γνωστός τραγουδιστής έκανε ρύθμιση του χρέους των 850.000 ευρώ προς τον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας λόγω σωρείας πολεοδομικών παραβάσεων και δεν θα μεταφερθεί στις φυλακές Λάρισας, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί.

Η αποφυλάκισή του Βασίλη Παϊτέρη έγινε δυνατή μετά τη ρύθμιση του χρέους, το οποίο θα εξοφληθεί σε δόσεις.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, μιλώντας σήμερα, στην εκπομπή «Happy Day» ανέφερε:

«Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μην είναι ο Βασίλης ο Παϊτέρης στη φυλακή. Ερήμην του επιβλήθηκε ένα τεράστιο ποσό από παραβάσεις και οι δικαστικές αποφάσεις που ακολούθησαν ήταν εξοντωτικές με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε σε κοινωφελείς εργασίες για να μπορέσουμε να μην υποστεί οτιδήποτε άλλο εντός της φυλακής.

Είναι ένας άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας, μπορέσαμε και λάβαμε αυτή την πραγματικά δίκαιη απόφαση από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών τη δοσοποίηση της ποινής του που είχε ως συνέπεια να μη φυλακιστεί στις φυλακές Λαρίσης».