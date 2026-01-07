Γκάφα ολκής της Bρετανικής Aστυνομίας

Μία γκάφα ολκής της βρετανικής αστυνομίας σε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, έχει γίνει βασικό θέμα σε πολλά ενημερωτικά μέσα ενημέρωσης και προκαλέσει τη δικαιολογημένη οργή δύο οικογενειών.

Η ιστορία ξεκινά στις 13 Δεκεμβρίου όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για θανατηφόρο τροχαίο σε δρόμο ανάμεσα στις περιοχές Ντίνιγκτον και Τόντγουικ.

Ένα ασημί Corolla που είχε βγει από τον δρόμο προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 17χρονη οδηγός και ακόμα ένας νεαρός, από τους δύο συνεπιβάτες, με έναν δεύτερο να τραυματίζεται πολύ σοβαρά αλλά να είναι εν ζωή. Και κάπου εδώ ξεκινά ο εφιάλτης δύο οικογενειών.

Άγνωστο πώς και γιατί, η Aστυνομία του νότιου Γιόρκσαϊρ έκανε ένα φρικτό λάθος ενημερώνοντας την οικογένεια του 17χρονου Τρέβορ Γουίν ότι έχασε τη ζωή του και αυτή του 18χρονου Τζόσουα Τζόνσον ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ και βρίσκεται σε καταστολή. Στην πραγματικότητα, ο πρώτος ήταν αυτός που ζούσε και έδινε μάχη και ο δεύτερος αυτός που είχε σκοτωθεί.

Η οικογένεια του Γουίν θρηνούσε την απώλειά του για περίπου 20 ημέρες, με τους φίλους του να κάνουν διαδικτυακό έρανο για να μαζέψουν χρήματα για την κηδεία. Αυτή του Τζόνσον μάθαινε καθημερινά τα νεότερα για την υγεία του αγωνιώντας αν θα τα κατάφερνε, χωρίς να μπορεί να τον επισκεφθεί στο νοσοκομείο. Μέχρι που αμφότερες ενημερώθηκαν για την αδιανόητη γκάφα. Κι αυτό συνέβη όταν ο τραυματίας ξύπνησε και είπε στους γιατρούς ότι ήταν ο Τρέβορ...

Οι Αρχές ζήτησαν συγγνώμη και ενώ εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε ότι θα συναντήσει από κοντά αμφότερες της οικογένειες «μια και είμαι σίγουρος ότι έχουν πολλά ερωτήματα που οφείλουμε να απαντήσουμε».

