Γιώργος Λυγγερίδης: Σήμερα η δίκη - Το μήνυμα της μητέρας του

Αρχίζει σήμερα, Τετάρτη (21/01), η δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη κατά τη διάρκεια επεισοδίων σε αγώνα βόλεϊ.

Στο εδώλιο κάθονται οι 147 κατηγορούμενοι της εγκληματικής οργάνωσης που ευθύνεται για αιματηρά επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικηγόροι είχαν ζητήσει νέα διακοπή, προκειμένου, όταν συγκροτηθούν σε σώμα ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, να ληφθεί απόφαση για την αναστολή της αποχής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Το μήνυμα της μητέρας του Γιώργου Λυγγερίδη

Η μητέρα του, με μήνυμά της στα social media, ζητά δικαιοσύνη.

«Γιώργο μου, αύριο (σ.σ. σήμερα) ξεκινάει η μεγάλη δίκη... Ξέρεις εσύ παλικάρι μου. Δικαιοσύνη!».

