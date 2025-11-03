Γιατρός μετά από εφημερία 22 ωρών αντίκρισε το αυτοκίνητό του χωρίς λάστιχα και ζάντες και με ανοιγμένες όλες τις πόρτες

Μετά από 22 ώρες εφημερία μέσα σε χειρουργικές αίθουσες, ο ειδικευόμενος γιατρός-αναισθησιολόγος, Γιώργος Αντωνίου αντίκρισε το αυτοκίνητό του χωρίς λάστιχα και ζάντες και με ανοιγμένες όλες τις πόρτες.

Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο σε υπαίθριο χώρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Το νοσοκομείο είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας και βρίσκεται εκτός αστικού ιστού, έχει έκταση 500 στρέμματα και σε μέρα γενικής εφημερίας δέχεται 1000 άτομα γι’ αυτό τον λόγο η πύλη παραμένει ανοιχτή για να μην δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.

Όταν το νοσοκομείο δεν έχει εφημερία, ελέγχονται όσοι μπαίνουν, ωστόσο, τα περιστατικά κλοπών είναι συχνά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νοσοκομείου Παπανικολάου «λειτουργεί υπηρεσία φύλαξης καθ’ όλο το 24ωρο. Στα πλαίσια της συνεχούς παρακολούθησης και των αυξημένων αναγκών ασφαλείας, η Διοίκηση εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο ενίσχυσης του αριθμού των φυλάκων και βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης πρόσθετων δεδομένων για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στον περιβάλλοντα χώρο».

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία.

Ρεπορτάζ: Λία Χριστάρα

Πηγή: ertnews.gr