Γιατί το Νεπάλ προσλαμβάνει 139.000 αστυνομικούς;

Η Αστυνομία του Νεπάλ απηύθυνε πρόσκληση για την πρόσληψη 139.000 ατόμων ενόψει των επερχόμενων εκλογών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα αστυνομικά γραφεία σε όλη τη χώρα εντός των καθορισμένων ημερομηνιών.

Διαβάστε επίσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Νεπάλιοι πολίτες ηλικίας 18 έως 54 ετών, να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, να μην έχουν ποινικό μητρώο, να μην είναι μέλη πολιτικού κόμματος και να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν σε σώματα ασφαλείας ή ως προσωρινοί αστυνομικοί σε προηγούμενες εκλογές.

Η διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι 40 ημέρες και η αμοιβή θα ανέρχεται συνολικά σε 34.776 ρουπίες Νεπάλ, μαζί με επίδομα διατροφής.

*Για περισσότερα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις και τις εξελίξεις σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική αρθρογραφία του policenet.gr εδώ.