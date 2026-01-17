Βαρύ πένθος στην Αστυνομία της Κύπρου: Έφυγε από τη ζωή 36χρονος Αστυφύλακας

Με θλίψη, η Αστυνομία της Κύπρου ανακοίνωσε τον αδόκητο θάνατο του Αστυφύλακα 439 Γεώργιου Ιάσων Φαίδωνος, ο οποίος απεβίωσε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 36 ετών.

Ο Γεώργιος Ιάσων Φαίδωνος εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας το 2022 και υπηρετούσε στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης, επτελωντας τα καθήκοντα του με ήθος και αφοσίωση.

Η απώλειά του αφήνει βαρύ πένθος στην αστυνομική οικογένεια.

«Στη σύζυγο και στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η Ηγεσία της Αστυνομίας θα βρίσκεται δίπλα τους, προσφέροντας κάθε δυνατή στήριξη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ας είναι αιωνία η μνήμη του», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η κηδεία θα τελεστεί την ερχόμενη Τετάρτη 21/01 και ώρα 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα, στη Μακεδονίτισσα.

Πηγή: tothemaonline.com

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος