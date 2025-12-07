PoliceNET of Greece logo
Γιατί η αστυνομία του Τορόντο ζητά χρηματοδότηση-μαμούθ για το 2026;

Γιατί η αστυνομία ζητά χρηματοδότηση-μαμούθ για το 2026;
20:14 | 07/12/2025

Η αστυνομία του Τορόντο, της μεγαλύτερης πόλης στον Καναδά και πρωτεύουσας της επαρχίας του Οντάριο, ζητά για το 2026 μια μεγάλη αύξηση στον προϋπολογισμό της, ύψους 93,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πρόταση προβλέπει την πρόσληψη 143 νέων αστυνομικών – από στελέχη πρώτης γραμμής έως εξειδικευμένους ερευνητές – καθώς και 40 νέων πολιτικών υπαλλήλων, ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία της υπηρεσίας και να βελτιωθεί η ανταπόκριση στα περιστατικά.

Παρότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν μείωση σε αρκετές κατηγορίες σοβαρών εγκλημάτων, η υπηρεσία υποστηρίζει ότι η ενίσχυση του προσωπικού είναι απαραίτητη για ταχύτερη διαχείριση συμβάντων, αποτελεσματικότερη διερεύνηση υποθέσεων και συνολική βελτίωση της ασφάλειας στην πόλη.

Αν εγκριθεί η πρόταση, ο συνολικός προϋπολογισμός της Toronto Police Service για το 2026 θα φτάσει περίπου τα 1,43 δισεκατομμύρια δολάρια.

 

