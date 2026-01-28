Η αστυνομία του Τορόντο ζητά χρηματοδότηση 94 εκατ. δολάρια

Η αστυνομία του Τορόντο στον Καναδά ζητά από τη δημοτική αρχή να εγκρίνει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους περίπου 93,8 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2026.

Τα χρήματα αυτά θεωρούνται απαραίτητα για την πρόσληψη νέου προσωπικού, τη βελτίωση της ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά και την κάλυψη αυξημένων λειτουργικών εξόδων που σχετίζονται κυρίως με μισθούς και παροχές.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με την ηγεσία της υπηρεσίας, το αίτημα περιλαμβάνει τη δημιουργία δεκάδων νέων θέσεων αστυνομικών και πολιτικού προσωπικού, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες της πόλης και η πολυπλοκότητα της εγκληματικότητας.

Η πρόταση έχει ήδη περάσει από το αρμόδιο συμβούλιο της αστυνομίας και αναμένεται να εξεταστεί από το δημοτικό συμβούλιο.

*Για περισσότερα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις και τις εξελίξεις σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική αρθρογραφία του policenet.gr εδώ.