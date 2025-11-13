Γιατί εξεγέρθηκαν εχθές οι αλλοδαποί στην κλειστή δομή Σιντικής - 750 άτομα στη συγκεκριμένη Δομή

Ηρεμία επικρατεί στην κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη θέση «Κλειδί» του δήμου Σιντικής Σερρών, μετά τα χθεσινά επεισόδια που προκάλεσαν ομάδες μεταναστών.

Αιτία των επεισοδίων φαίνεται πως ήταν η απόρριψη των αιτημάτων ασύλου και οι συνθήκες κράτησης. Η ένταση ξεκίνησε το απόγευμα από την πτέρυγα 4 της δομής, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- μετανάστες επιχείρησαν να ξηλώσουν μέρος της εσωτερικής περίφραξης, με σκοπό να διαφύγουν, ενώ κάποιοι έβαλαν φωτιά σε ρούχα κι άλλα υλικά.

Μεγάλη αστυνομική δύναμη κατέφθασε στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης με παράλληλη συνδρομή της Πυροσβεστικής, η οποία πρόλαβε την επέκταση της φωτιάς. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στον χώρο προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι των επεισοδίων, ενώ ξεκίνησε και επανακαταμέτρηση των μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, χωρίς να διαπιστωθεί κάποια απόδραση.

Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε μετά από μία ώρα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν συνολικά 30 άτομα (29 Αιγύπτιοι κι ένας υπήκοος Μπανγκλαντές), για στάση και, κατά περίπτωση, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απόπειρα απόδρασης, βία κατά υπαλλήλων και σωματικές βλάβες (καθώς τραυμάτισαν ελαφρά δύο αστυνομικούς). Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.

Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη δομή βρίσκονται περίπου 750 μετανάστες.

