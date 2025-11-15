PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Γιάννης Λάλας: Τέσσερις συλλήψεις για την εκτέλεση στην Αράχωβα

εκτακτο
12:28 | 15/11/2025

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την  δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

 

Η Ελληνική Αστυνομία δουλεύοντας μεθοδικά κατάφερε να εξιχνιάσει την υπόθεση μέσα σε σχεδόν δύο εβδομάδες, από το «συμβόλαιο θανάτου» σε βάρος του 42χρονου που, μεταξύ άλλων, έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Περισσότερα σε λίγο... 

 

