Νέο πένθος για την Αστυνομική Oικογένεια - "'Εφυγε" κι άλλος εν ενεργεία Αστυνομικός

Δυστυχώς το πένθος συνεχίζεται για την αστυνομική οικογένεια.

Εχθές αναφερθήκαμε στη θλιβερή απώλεια του Αστυνομικού Χρήστου Μαλαδένη, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει την δύσκολη μάχη που έδινε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μετά από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από τρείς μήνες περίπου (στις 9 Αυγούστου) στην Καβάλα.

Διαβάστε επίσης

Σήμερα, πληροφορηθήκαμε από αναγνώστες του Policenet.gr για ακόμα μία απώλεια εν ενεργεία Αστυνομικού.

Πρόκειται για τον εν ενεργεία Αρχιφύλακα της ΕΛ.ΑΣ. Βησσαρίων Δημ. Μπακάλη (γεν. το 1970), ο οποίος απεβίωσε εχθές το βράδυ, από παθολογικά αίτια.

Ο εκλιπών υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα (15/11/2025) στις 3:00 μ.μ στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος