Ανάρτηση του Αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. κ. Ευθύμιου Καλαμάτα:

Για νεοεξερχόμενους Αστυνομικούς με λόγια απλά και τίμια πάντα.

……Φόρεσα το πηλίκιο μου την οκτάρα μου και είπα στους νεοεξερχομένους απ την Σχολή Αστυφύλακες που μόλις παρουσιάστηκαν στην Υπηρεσία μας.

Ελάτε όλοι μαζί μου.

Βγήκαμε στο δρόμο. Λέω στον πιο ψηλό απ όλους γύρω στα 2 μέτρα ήταν.

Σήκωσε απλά το χέρι σου όπως θα σου δείξω όταν θα δεις το πρώτο αυτοκίνητο.

Όντως ο ψηλός σήκωσε το χέρι του με τον σωστό τρόπο που σταματάει ο τροχονόμος το αυτοκίνητο.

Σταμάτησε ένα αυτοκίνητο που ο οδηγός του έτυχε να είναι γνωστός μου επιφανής πολίτης που λέμε και κύριος με όλα κεφαλαία.

Φυσικά δεν είχε καμία παράβαση όταν του ελέγξαμε τα χαρτιά του και έδωσε συγχαρητήρια στα νέα παιδιά κι είπε και δύο καλές κουβέντες για μένα ο άνθρωπος.

Καταλάβατε πιο είναι το συμπέρασμα λέω σε όλους τους νέους Αστυνομικούς επτά ήταν θυμάμαι.

Θα σας το πω και να το θυμάστε για πάντα.

Είστε 20 χρονών φοράτε την στολή σηκώνετε το δεξί σας χέρι στο διερχόμενο αυτοκίνητο και ο οδηγός σταματάει για έλεγχο.

Για σκεφτείτε το λίγο τι συμβαίνει τώρα μόνο που σηκώνετε το χέρι σας φορώντας την Στολή σας……

Μπορεί να είναι ο Δήμαρχος μπορεί να είναι ο Εισαγγελέας μπορεί να είναι ο Δεσπότης μπορεί να είναι ο κάθε καλός ή όχι και τόσο καλός άνθρωπος. Αν εκείνος κάτσει στη θέση σας δεν θα σταματήσει κανένας ή θα πιστέψει ο οδηγός του διερχόμενου οχήματος ότι κάνει ωτοστόπ.

Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μάθημα που σας κάνω σήμερα ως Διοικητής και θέλω να το καταλάβετε, να καταλάβετε την αξία της Στολής και του επαγγέλματος που θα κάνετε τουλάχιστον για τα επόμενα 35-40 χρόνια της ζωής σας.

Κάντε το σωστά λοιπόν, κάντε το τίμια λεβέντικα και πάντα με γνώμονα το δίκαιο και θα έρθει κάποια στιγμή που θα με θυμηθείτε.

Ευθύμιος Καλαμάτας

Αστυνομικός Διευθυντής