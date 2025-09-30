Έκανε πλάκα που… ξεγέλασε τους αστυνομικούς, στο τέλος όμως έχασε το χρώμα του - Δείτε φωτογραφίες!

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Μπορεί οι δύο συσκευασίες που είχε αποκρύψει για ξεκάρφωμα στο φίλτρο του αέρα του αυτοκινήτου, δήθεν ως πακέτα με ναρκωτικά, να περιείχαν κυριολεκτικά πέτρες, στο τέλος όμως ήταν εκείνος που «έφαγε» τον …τσιμεντόλιθο κατακέφαλα και δεν ήξερε από πού να φύγει. Ο λόγος για έναν 51χρονο Αλβανό που συνελήφθη το πρωί της Τρίτης από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, λίγο μετά την άφιξη του με το πλοίο της γραμμής, να μεταφέρει 1,3 κιλά ηρωίνη και σχεδόν 300 γραμμάρια κοκαΐνη.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο 51χρονος, που φέρεται να έκανε αυθημερόν ταξίδια στο Ηράκλειο- ερχόταν το πρωί με το πλοίο της γραμμής και το ίδιο βράδυ αναχωρούσε και πάλι για Πειραιά-στον πρώτο έλεγχο που του έκαναν οι αστυνομικοί, στην περιοχή της λαϊκής αγοράς των Πατελών, εμφανίστηκε να «σπάει» πλάκα που τους ξεγέλασε και αντί για ναρκωτικά, βρήκαν μέσα στο κουτί του φίλτρου αέρα δύο συσκευασίες που στην πραγματικότητα περιείχαν κομμάτια τσιμεντόλιθου.

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι μόλις οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα πακέτα περιείχαν πέτρες, ο 51χρονος εμφανίστηκε να κάνει χιούμορ και να τους λέει ότι επειδή τον σταματούν συχνά για έλεγχο στην Αθήνα αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., είχε τοποθετήσει σκοπίμως εκεί τις δύο συσκευασίες για να κάνει χαβαλέ.

Photo Credits: @ΓΕΠΑΔ Κρήτης

Παρά ταύτα, οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και επέμειναν πολύ στο κομμάτι της εξερεύνησης του αυτοκινήτου καθώς όλες οι πληροφορίες τους συνέκλιναν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή το συγκεκριμένο άτομο ταξιδεύει τουλάχιστον μία φορά το μήνα στο Ηράκλειο, κάθεται για λίγες ώρες μέχρι να παραδώσει το «φορτίο» και εν συνεχεία αναχωρεί με το ίδιο πλοίο.

Κι όμως βρήκαν την πατέντα

Με την συνδρομή του «Πύρρου», του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της υπηρεσίας, αστυνομικοί εστίασαν στο κουτί της μπαταρίας του αυτοκινήτου που ήταν κανονικά συνδεδεμένη αλλά ανάποδα τοποθετημένη. Μόλις ανασήκωσαν το κουτί αποκαλύφθηκε η πατέντα που είχε εφεύρει ο 51χρονος για τη μεταφορά των ναρκωτικών. Πηγές ενημέρωσης ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι ο 51χρονος είχε αφαιρέσει από το κουτί την κανονική μπαταρία και είχε τοποθετήσει μέσα μία πολύ μικρότερη που όμως επαρκούσε για την τροφοδοσία του αυτοκινήτου για ένα 24ωρο. Στον κενό χώρο που είχε δημιουργηθεί, φρόντισε να στριμώξει τα πακέτα με την ηρωίνη και την κόκα.

Λίγο πριν σηκωθεί από την καρέκλα και αποχωρήσει σαν πάλλευκος κύριος από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, θεωρώντας ότι οι αστυνομικοί είχαν μείνει με τις …πέτρες, οι τελευταίοι του εμφάνισαν την πατενταρισμένη μπαταρία με αποτέλεσμα να χάσει το χιούμορ του αλλά και το …χρώμα του.

Ο 51χρονος φέρεται να ταξίδευε ακτοπλοϊκώς συχνά στο Ηράκλειο με διαφορετικά ονόματα, ενώ κάθε φορά χρησιμοποιούσε διαφορετικά μέσα μεταφοράς.

Photo Credits: @ΓΕΠΑΔ Κρήτης

Η ανακοίνωση της ΓΕΠΑΔ Κρήτης

Στη σχετική ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης επισημαίνονται τα εξής:

«Συνελήφθη σήμερα (30.09.2025) πρωινές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, 51χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σχετικά με μεταφορά ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών από τον 51χρονο από την Αθήνα στο Ηράκλειο, προμηθεύοντας έτερους διακινητές, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ίδιο και στο όχημα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- κιλό και -300- γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου

-286- γραμμάρια κοκαΐνης

το χρηματικό ποσό -140- ευρώ και

κινητό τηλέφωνο

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».

