Γεωργία Τσάφου: Μια αθλήτρια με πλούσιο βιογραφικό η νέα διοικήτρια Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κυκλάδων

Ευχαριστήριο προς την ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εξέφρασε η νέα διοικήτρια Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κυκλάδων, Πύραρχος Γιωργία Τσάφου, για την επιλογή ανάληψης των συγκεκριμένων καθηκόντων. Τοποθετήθηκε πρόσφατα σε αυτή τη θέση και ξεκίνησε τη νέα θητεία της στα νησιά των Κυκλάδων με έδρα την Σύρο.

Στο ευχαριστήριο αναφέρει:

Ευχαριστώ την πολιτική και την φυσική ηγεσία του Υπουργείου μας για την εξαιρετική τιμη να μου αναθέσει τα καθήκοντα του Διοικητή της ΔΙ.ΠΥ.Ν Κυκλάδων.

Με οδηγό την προσφορά στην κοινωνία και την προστασία του πολίτη ευελπιστω να φανώ αντάξια των προσδοκιών της ηγεσίας και της τοπικής κοινωνίας.

Στο δύσκολο αυτό εγχείρημα της προστασίας της ζωής, του φυσικού πλούτου και της περιουσίας του ευλογημένου αυτού τόπου το ζητούμενο είναι μια αγαστη συνεργασία με όλους τους φορείς, αρχές, εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Γεωργία Ν. Τσάφου

Πυραρχος

Τις προηγούμενες ημέρες είχε συνάντηση γνωριμίας με το δήμαρχο Σύρου Αλέξανδρο Αθανασίου και με υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, όπως και με τον αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γιώργο Λεονταρίτη.

Η κ. Τσάφου έχει πλούσιο βιογραφικό στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ στο παρελθόν υπήρξε αθλήτρια στους δρόμους αντοχής με σημαντικές διακρίσεις.

Το βιογραφικό της

Γεννήθηκε το 1971 στο Μαρούσι Αττικής. Κατάγεται από το Δροσοχώρι Φωκίδας. Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1996.

Ως πυροσβέστρια υπηρέτησε στον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Το έτος 1998 εισήλθε στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από όπου αποφοίτησε το 2001. Μετά την αποφοίτησή της, από τη Σχολή Ανθυποπυραγών υπηρετησε στο τμήμα Πυρασφάλειας της Διοίκησης Αθηνών έως το 2003. Έως το 2004 ως αξιωματικός υπηρεσίας σε βάρδια στον 1ο ΠΣ Κέρκυρας.

Στην ΠΥ Οινοφύτων ως υποδιοικητής, ανακριτικός υπάλληλος και προϊσταμενη πυρασφάλειας , ως υποδιοικητής και προϊστάμενη πυρασφάλειας στην ΠΥ Γιαννιτσών και ΠΥ Κω, ως υποδιοικητής στον 2ο ΠΣ Αθηνών, στον 5ο ΠΣ Αθηνών και στον 8ο ΠΣ Αθηνών. Επίσης στην ΠΣΕΑ, ως σύνδεσμος ΠΣ στο ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ και τμηματάρχης στο ΑΠΣ στην Δνση Οργάνωσης και Ασφάλειας και στην Δνση παροχής προς τρίτους.

Ήταν εκπαιδεύτρια αξιωματικός σε δύο σχολές πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 2008. Έχει λάβει μέρος σε πυροσβεστικές επιχειρήσεις εντός κι εκτός Αττικής, όπως στην Σάμο, στην Ρικομεξ, στην Πεντέλη, στο Σχηματάρι – Αυλιδα, στο Μαίναλο, στην Οινόη, στα Δερβενοχώρια, στην Θήβα, στο Πήλιο και πλήθος άλλων δασικών πυρκαγιών και λοιπων επιχειρήσεων. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πρόληψη και Διαχείριση φυσικών καταστροφων με γεωγραφικά συστήματα GIS από το Γεωλογικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με καθηγητές τον κ. Ευθύμιο Λέκκα και τον κ. Δημήτριο Παπανικολάου. Πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΚΠΑ με ειδικότητα δρόμους. Έχει αποφοιτήσει από την Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Έχει παρακολουθήσει συνέδρια και σεμινάρια του Πυροσβεστικού Σώματος, σεμινάρια της MARATHON DATA για τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριων. Σεμινάρια του ΕΚΔΔ στατιστικής συμπερασματολογιας. Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών και καρπα με απινιδωτη από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Κατέχει άδεια διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας και ομιλεί ισπανικά. Έχει εκπονήσει εργομετρικη έρευνα πάνω στην αξιολόγηση φυσικής κατάστασης των εθελοντών πυροσβεστών πριν και μετά την αντιπυρικη περίοδο.

Μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας μας στους δρόμους αντοχής για πέντε χρόνια. Κατέκτησε στην κατηγορία της ομαδικής βαθμολογίας των εθνικών ομάδων ανωμάλου δρόμου γυναικών την 1η θέση το 1991 στο Βαλκανικό πρωτάθλημα στην Κωνσταντινούπολη και την 2η θέση το 1990 στο Βαλκανικό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου νεανίδων στο Λιτόχωρο. Κατέρριψε 5 πανελλήνια ρεκόρ. Πρωταθλήτρια Ελλάδας στην κατηγορία γυναικών το 1990 στα 3000μ και πολλές νίκες σε πανελλήνια πρωταθλήματα.

Προπονήτρια στίβου στις Ακαδημίες του Ο.Σ.Φ.Π. και του Π.Γ.Σ.Σ. Έχει μια κόρη η οποία είναι δικηγόρος και ένα γιό φοιτητή της ΣΑΝ.

