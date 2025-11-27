Γέφυρα σωτηρίας για μεταφορά βρέφους στο νοσοκομείο – Από Σίνδο στο Ιπποκράτειο σε μόλις 13 λεπτά – Δείτε βίντεο

Γέφυρα σωτηρίας για την άμεση μεταφορά βρέφους στο νοσοκομείο στήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr λίγο μετά τις 11:00 η Ελληνική Αστυνομία για όχημα το οποίο μετέφερε βρέφος που έχριζε άμεσης ιατρικής φροντίδας και είχε ως προορισμό το Ιπποκράτειο.

Στις 11:15, περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας και μηχανές της ομάδας “Ζήτα” ξεκίνησαν να συνοδεύουν το όχημα, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση και ασφαλή μεταφορά του παιδιού στο Ιπποκράτειο, χωρίς να κολλήσει στην κίνηση ή σε κάποια διασταύρωση.

Στις 11:28 το όχημα, συνοδεία των δυνάμεων της ΕΛΑΣ, είχε φτάσει ήδη στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο από τη γέφυρα σωτηρίας: