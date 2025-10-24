ΓΕΕΘΑ: Σειρά εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Πλήθος εκδηλώσεων σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας.

Αναλυτικότερα, θα γίνει γενικός σημαιοστολισμός όλων των μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων, καθώς και των πολεμικών πλοίων, από την Kυριακή 26/10 στις 8:00 π.μ. μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ο στολισμός θα είναι έτοιμος από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 8:00 π.μ.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση των μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων και των πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και της 28ης Οκτωβρίου, ενώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η φωταγώγηση θα ξεκινήσει από το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου.

Η στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί, όπως είναι ήδη γνωστό, στις 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 10:15 π.μ. θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από ομοσπονδίες, σωματεία και φορείς που επιθυμούν να τιμήσουν την επέτειο.

Στις 28 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εωθινό από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στις 06:47 π.μ.

Η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης θα γίνει στις 8:00 π.μ. ενώ η δοξολογία θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμου Β' στις 10:00 π.μ.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από διάφορες αρχές στις 10:40 π.μ. ενώ η παρέλαση αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία, έμπροσθεν του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, παρουσία του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 π.μ.