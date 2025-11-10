ΓΕΕΘΑ: Ανακοίνωση για τις Αιτήσεις Αναβολής Κατάταξης Λόγω Σπουδών

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης Αναβολής Κατάταξης Λόγω Σπουδών

1. Οι γεννημένοι το έτος 2007 για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών (κατόπιν και της ολοκλήρωσης των εγγραφών τους για το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026), μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ, www.stratologia.gr. :

α. Ως σπουδαστές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

β. Ως σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής

γ. Ως υποψήφιοι σπουδαστές

δ. Ως σπουδαστές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Η ταυτοποίηση των στοιχείων των αιτούντων γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών, επιλέγοντας ανάλογα, από τα παρακάτω πεδία:

α. Σπουδαστής Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής-Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης-Μεταπτυχιακού, πατήστε εδώ.

β. Σπουδαστής ΣΑΕΚ-Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Εσπερινού Λυκείου-Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ, πατήστε εδώ .

γ. Υποψήφιος Σπουδαστής Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών, πατήστε εδώ.

δ. Σπουδαστής Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που εδρεύει στην Ελλάδα και συμπράττει με αναγνωρισμένα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, πατήστε εδώ.

ε. Μαθητής Λυκείου-Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας-Γυμνασίου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, πατήστε εδώ.

3. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.stratologia.gr και συγκεκριμένα τη διαδρομή https://www.stratologia.gr/el/entipa για τα αντίστοιχα πληροφοριακά έντυπα ή για τυχόν ερωτήματα στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.

Για να εισέλθετε στην Ηλεκτρονική Πύλη, πατήστε εδώ.