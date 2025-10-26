Ανακοίνωση για όσους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ.

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr):

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για την εισαγωγή τους ως σπουδαστές στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ότι από τον επερχόμενο διαγωνισμό του έτους 2026 και εφεξής θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει προηγουμένως:

α) να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

β) να διαθέτουν διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικούς taxis net),

γ) να έχουν επικαιροποιήσει/επαληθεύσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμός κινητού τηλεφώνου και e-mail) μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ.) και

δ) να τους έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ο μοναδικός κωδικός εξεταζομένου υποψηφίου στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης – gov.gr στο διαγωνισμό για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας θα παρέχονται με τη σχετική προκήρυξη που θα εκδοθεί στις αρχές του 2026.

Η καθιέρωση της διαδικασίας αυτής αποτέλεσε το επιστέγασμα της πολύμηνης και αγαστής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των Διευθύνσεων Ένστολου Προσωπικού και Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με σκοπό την επιτάχυνση της υφιστάμενης διαδικασίας και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και του χρόνου διεκπεραίωσης αυτών, προς όφελος και εξυπηρέτηση του πολίτη.