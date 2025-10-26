ΦΩΤΟ: Νέος Ειδικός Φρουρός κατατάχθηκε στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ.

Την 24-10-2025 το πρωί στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας πραγματοποιήθηκε τελετή ορκωμοσίας ενός Ειδικού Φρουρού, ο οποίος κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρόντες στην τελετή ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων, Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Δούκης και ο Διευθυντής Αστυνομίας Κέρκυρας, Ταξίαρχος κ. Σπυρίδων Σκολαρίκης, οι οποίοι καλωσόρισαν τον νεοπροσληφθέντα Ειδικό Φρουρό στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και του ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία.

Το Policenet.gr του εύχεται καλή σταδιοδρομία