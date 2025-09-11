Γ. Μουλκιώτης: Σοβαρά κενά και παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας μεταγωγών κρατουμένων με πλοία - Πολλαπλοί κίνδυνοι για τους αστυνομικούς

Ο Γιώργος Μουλκιώτης, Υπεύθυνος ΚΤΕ Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Βοιωτίας, κατέθεσε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, με αφορμή το σοβαρό περιστατικό της 31ης Αυγούστου 2025, όταν κρατούμενος κατά τη διάρκεια μεταγωγής με πλοίο εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη.

Όπως τονίζει ο Βουλευτής, το συμβάν αυτό, που προκάλεσε αναστάτωση και στο επιβατικό κοινό, ανέδειξε σοβαρά κενά στην εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας, την ύπαρξη ή μη κατάλληλων χώρων κράτησης εν πλω, καθώς και την προστασία τόσο των μεταγόμενων κρατουμένων όσο και των αστυνομικών συνοδών.

Υπογραμμίζει επίσης, ότι τίθενται μείζονα ζητήματα για την υφιστάμενη ασφάλεια του χώρου παραμονής των κρατουμένων που μετάγονται κάθε φορά με θαλάσσιο μεταφορικό μέσο κατά τον χρόνο διάρκειας της μεταγωγής, ως επίσης και λόγω της προφανούς ιδιαιτερότητας της μεταγωγής δια θαλάσσης και στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αστυνομικών και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, σε σχέση πάντα με την ασφάλεια της μεταγωγής.

Ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν: