Γ. Μαρκουλάκης: Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου της αποστρατείας μου. Ζητώ συγγνώμη αν, κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής μου καριέρας, στενοχώρησα κάποιους. Δεν ήταν προσωπικό

Αποστρατεύτηκε ο Υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Αντιστράτηγος Γιώργος Μαρκουλάκης, καθώς συμπλήρωσε 35 έτη υπηρεσίας.

Μετά από 35 ακριβώς χρόνια έφτασε το πλήρωμα του χρόνου της αποστρατείας μου από το Πυροσβεστικό Σώμα. Σαν χθες μου φαίνεται πως ήταν το 1991, όταν νεαρός, μόλις απολυμένος από τον στρατό, εισήχθηκα στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

Τριάντα πέντε χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα (τα τριάντα ως αξιωματικός), σε μάχιμες υπηρεσίες, σε όλους τους βαθμούς. Ακόμα και ως Υποστράτηγος / Κλαδάρχης Επιχειρήσεων και Αντιστράτηγος / Υπαρχηγός, ήμουν με τη φόρμα στο καθήκον. Στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες και σε όλες τις φυσικές καταστροφές.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους μου όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκαμε με ειλικρίνεια και αγάπη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Από τους απλούς πυροσβέστες (τη ραχοκοκαλιά της Π.Υ.) μέχρι την ηγεσία του Σώματος, ανώτατους αξιωματικούς και Αρχηγούς.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη φυσική και πολιτική ηγεσία που με εμπιστεύτηκε και με βοήθησε να φτάσω μέχρι τον βαθμό του Αντιστρατήγου, στη θέση του Υπαρχηγού του Σώματος. Του Πυροσβεστικού Σώματος της προσφοράς και της βοήθειας.

Ευχαριστώ όλους τους φορείς με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια: Νομάρχες, Περιφερειάρχες, Δημάρχους, Κοινοτάρχες, υπευθύνους Πολιτικής Προστασίας, Γενικούς Γραμματείς, Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Ευχαριστώ την κοινωνία και τις τοπικές κοινωνίες που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ τους φίλους μου που ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δόξα τω Θεώ, έκανα πολλούς και καλούς φίλους σε ολόκληρη την Ελλάδα, από όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Ευχαριστώ από καρδιάς την οικογένειά μου, που με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια με θυσίες. Με στερήθηκαν και τους στερήθηκα.

Αποστρατεύομαι θεωρώντας τον εαυτό μου σοφότερο και πιο έμπειρο. Λάθη έκανα κι εγώ στη ζωή μου, όπως όλοι. Ποτέ δεν αποτέλεσαν κριτήριο στη δουλειά μου οι πολιτικές θέσεις και πεποιθήσεις των συναδέλφων μου ή των πολιτών, παρόλο που, όπως όλοι, είχα και έχω τις προτιμήσεις και τις τοποθετήσεις μου.

Ζητώ συγγνώμη αν, κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής μου καριέρας, στενοχώρησα κάποιους. Δεν ήταν προσωπικό· ήταν στα πλαίσια του καθήκοντος και της εργασίας μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μεγαλοδύναμο Θεό που με αξίωσε να ζήσω όλα αυτά με υγεία και που με βοήθησε να κάνω αυτό το «ταξίδι» όρθιος.

Επιστρέφω στις «ρίζες» μου με αγάπη και ευγνωμοσύνη για όλους. Για οποιονδήποτε φίλο ή συνάνθρωπό μου χρειαστεί τη βοήθειά μου, θα είμαι παρών, όπως πάντα. Όπως και πριν, έτσι και τώρα, θα συνεχίσω να είμαι παρών στη βοήθεια και την προσφορά.

Εύχομαι ο Μεγαλοδύναμος Θεός να χαρίζει υγεία σε όλους μας.

Ξανά, σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους.