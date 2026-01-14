Αυτόφωρες συλλήψεις 14 ατόμων στη Θεσσαλονίκη

Στην αυτόφωρη σύλληψη δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Διαβάστε επίσης

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

(3) άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα. Μεταξύ αυτών και 31χρονο ημεδαπό, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης (7) ετών και χρηματική ποινή, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Χαρακτηριστική επίσης, είναι η περίπτωση σύλληψης 54χρονου ημεδαπού, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν:

για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα. Μεταξύ αυτών και 31χρονο ημεδαπό, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης (7) ετών και χρηματική ποινή, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Χαρακτηριστική επίσης, είναι η περίπτωση σύλληψης 54χρονου ημεδαπού, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν: Ένταλμα Σύλληψης για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών,

Ένταλμα Βίαιης Προσαγωγής για Σύσταση συμμορίας – Εγκληματική Οργάνωση και

(7) αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης (3) ετών και (5) μηνών και χρηματική ποινή, για κλοπή, ηθική αυτουργία, παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και παιγνίων, παραβίαση του Κ.Ο.Κ. και Υγειονομικών Διατάξεων, καθώς και παραβάσεις οικονομικής φύσεως.

(4) άτομα για περιπτώσεις κλοπών (τετελεσμένες και σε απόπειρα).

για περιπτώσεις κλοπών (τετελεσμένες και σε απόπειρα). (1) άτομο για παράβαση του Κ.Ο.Κ.. Πρόκειται για 62χρονη ημεδαπή, η οποία, πρωινές ώρες χθες (13-01-2026), εντοπίστηκε στην περιοχή του Κορδελιού να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο οι πινακίδες του οποίου είχαν αφαιρεθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ..

(1) άτομο για επικίνδυνη οδήγηση. Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (14-01-2026) 22χρονος αλλοδαπός κατελήφθη να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο με ταχύτητα 167 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπτού 90 χλμ/ώρα.

για επικίνδυνη οδήγηση. Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (14-01-2026) 22χρονος αλλοδαπός κατελήφθη να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητο με ταχύτητα 167 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπτού 90 χλμ/ώρα. (1) άτομο για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση. Πρόκειται για 57χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας-Τριανδρίας, καθώς, κατά τη διάρκεια εξετάσεων εντός νοσοκομείου, επιτέθηκε αρχικά φραστικά σε ιατρό και στη συνεχεία την απώθησε με τα χέρια του, διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση. Πρόκειται για 57χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας-Τριανδρίας, καθώς, κατά τη διάρκεια εξετάσεων εντός νοσοκομείου, επιτέθηκε αρχικά φραστικά σε ιατρό και στη συνεχεία την απώθησε με τα χέρια του, διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. (4) άτομα για παράνομη διαμονή στην ελληνική επικράτεια.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως.