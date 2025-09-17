Φύλαξη παράνομων μεταναστών - Ανακοίνωση εκπροσώπων των Αστυνομικών

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Χανίων:

Προς: α) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ)

β) Υφυπουργό Μετανάστευσης και Πολιτικού Ασύλου κα. Σέβη Βολουδάκη

γ) Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Μάλλιο (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ)

δ) Προϊστάμενο Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Χαράλαμπο Καλόγηρο (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ε) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη Πουπουζά (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

στ) Κ.κ. Βουλευτές Νομού Χανίων

ζ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων



Κοιν: α) ΓΕΠΑΔ Κρήτης

β) Δ.Α. Χανίων

γ) Υπηρεσίες Δ.Α. Χανίων

δ) Μέλη μας

ε) Μ.Μ.Ε.



Θέμα: «Φύλαξη παράνομων μεταναστών».

Σχετ:

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Κύριε Επιτελάρχη,

Κύριε Γενικέ Επιθεωρητή,

Κ.κ. Βουλευτές,

Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00΄, το Δ.Σ. της Ένωσής μας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλο προκειμένου εκφράσουμε τις έντονες



ανησυχίες μας για την φύλαξη των παρανόμων μεταναστών στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγιάς Χανίων.

Αρχικά ευχαριστούμε τον κ. Ταξίαρχο για την προσπάθεια που καταβάλλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όσον αφορά την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας είτε κατά την φύλαξη είτε κατά τις μεταγωγές των παρανόμων μεταναστών από την Κρήτη στην ενδοχώρα, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα που ανακύπτουν.

Παρόλα αυτά η περαιτέρω παραμονή χιλίων και βάλε παρανόμων μεταναστών στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς είναι τουλάχιστον επικίνδυνη για τους συναδέλφους μας, λόγω των συνθηκών που επικρατούν δηλαδή του πλήρως ακατάλληλου χώρου και του μεγάλου αριθμού παρανόμων μεταναστών.

Οι συνάδελφοί μας που καθημερινά εκτελούν υπηρεσία φύλαξης, όλο το 24ωρο, καθώς εσφαλμένα αναφέρθηκε διαφορετικά από διάφορους θεσμικούς παράγοντες, πάντα μαζί με τους συναδέλφους λιμενικούς, διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα ενώ το ίδιο ισχύει και για τους παρανόμους μετανάστες.

Σε καθημερινή βάση είτε κατά την διανομή του φαγητού, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, σημειώνονται διαπληκτισμοί μεταξύ των παρανόμων μεταναστών, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας αστυνομικοί και λιμενικοί να καλούνται για την τήρηση της τάξης σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον χωρίς κανένα επίπεδο ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά εχθές το βράδυ σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των παρανόμων μεταναστών, με αποτέλεσμα να κληθούν προς συνδρομή, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς, το σύνολο της αστυνομικής δύναμης της πόλης που περιπολούσε εκείνη την ώρα.

Άλλωστε για αντίστοιχο επεισόδιο έχουν αποχωρήσει, από τον συγκεκριμένο χώρο, τις προηγούμενες ημέρες, τόσο οι υγειονομικοί όσο και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι αστυνομικοί και λιμενικοί να είναι επιφορτισμένοι, όχι μόνοι με την φύλαξη των παρανόμων μεταναστών αλλά και την διανομή των τροφίμων και την υγειονομική περίθαλψη των ανωτέρω.

Τα συναρμόδια Υπουργεία οφείλουν να βρουν μία λύση για το χώρο παραμονής των παρανόμων μεταναστών και τάχιστα να μεταφερθούν στους χώρους κράτησης της ενδοχώρας, με μεταγωγές αυτών μέσω των πλοίων της γραμμής, καθώς έτσι διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας.

Επειδή ο συνδικαλισμός εκτός της ανάδειξη των προβλημάτων, οφείλει να προτείνει λύσεις ζητάμε τα κάτωθι:

α) Άμεση ενίσχυση των αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α. Χανίων με αποσπασμένους συναδέλφους μας από άλλες Δ.Α. της χώρας προκειμένου αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή με την ανεξέλεγκτη είσοδο παρανόμων μεταναστών στην χώρα μας.

β) Κατά την συνεδρίαση του αρμοδίου Κατωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτήν την εβδομάδα, να λάβει σοβαρά υπόψη τις πέντε (5) επιστολές που έχουμε αποστείλει, για την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στη Δ. Α. Χανίων με μεγάλο αριθμό συμπληρωματικών μεταθέσεων χαμηλόβαθμου Αστυνομικού προσωπικού και Αξιωματικών του Νόμου 3686/2008, συμπεριλαμβάνοντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπάρχουσα έξαρση του μεταναστευτικού.

Οι συνάδελφοί μας αστυνομικοί αλλά και οι λιμενικοί δεν εκτελούν βάρδια φύλαξης παρανόμων μεταναστών στον «προσωρινό» χώρο φύλαξης, αν και στην χώρα μας επικρατεί το «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού», για να αποτελέσουν τα εξιλαστήρια θύματα (ποινικά και πειθαρχικά ελεγχόμενοι) σε περίπτωση που κάτι «στραβώσει» και ζητάμε την εφαρμογή των προβλεπομένων.



Για το Δ.Σ.

Ο

Πρόεδρος

ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ Στυλιανός

6972871787

Η

Γενική Γραμματέας

ΞΕΝΙΚΑΚΗ Μαρία

6947277209