Απόφαση για δυναμική κινητοποιήση από ένστολους

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00, στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5, Αθήνα, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συντονιστικού Συμβουλίου Συλλόγων αποφοίτων ΑΣΣΥ, συνάντηση των Δ.Σ. μαζικών φορέων Συλλογικοτήτων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Συλλόγων και Συνδέσμων εκπροσώπησης - έκφρασης των εν ενεργεία (ε.ε.) και εν αποστρατεία (ε.α.) στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν αφενός η συνεννόηση των φορέων για τη συμφωνία κοινού πλαισίου συμμετοχής σε δράσεις, και αφετέρου ο καθορισμός του είδους των δράσεων και ο συντονισμός τους με κάθε λεπτομέρεια, ως κλιμάκωση της αντίδρασης, στις νομοθετικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες (Ατζέντα 2030) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Ως γνωστό, οι προαναφερόμενες ενέργειες του ΥΠΕΘΑ, έχουν δημιουργήσει μια δυσάρεστη πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για τα ε.ε. και ε.α. στελέχη, με τη σταδιακή ψήφιση και υλοποίηση των επιμέρους κεφαλαίων της αντιδραστικής ατζέντας 2030. Στα πλαίσια της ΔΕΘ, εξαγγέλθηκε μια νέα, κορυφαία νομοθετική πρωτοβουλία ως «εκσυγχρονιστική» μεταρρύθμιση από την κυβερνητική πλευρά για το άμεσο προσεχές διάστημα, που αφορά στο νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας. Προσχέδιό της έχει εντέχνως διαρρεύσει, προκαλώντας με τις μεροληπτικές και ρατσιστικές διαιρέσεις της, αναστάτωση και ανησυχία στα στελέχη.

Πρόκειται για σχεδιασμό που διχάζει το στράτευμα με διατάξεις που υποβαθμίζουν κυρίως τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, καταδικάζοντάς τους παλαιότερους σε χρόνια βαθμολογική καθήλωση (κατά συνέπεια και μισθολογική) και εντάσσοντας τους νεότερους σε ένα σώμα Υπαξιωματικών με υποδεέστερη ιεραρχική εξέλιξη στερώντας τους έξι βαθμούς Αξιωματικού. Έναν σχεδιασμό που με κανένα αξιολογικό κριτήριο δεν εξυπηρετεί την Εθνική Άμυνα.

Την πρόσκληση του Συντονιστικού ΑΣΣΥ για συμμετοχή στη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους οι κατωτέρω φορείς με τους εκπροσώπους τους:

1. Ο Υπχος (Ε) κ. Δημήτριος Μεθενίτης ΠΝ, Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.)

2. Ο Ταξχος ε.α. κ. Βασίλειος Νικολόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ)

3. Ο Σχης ε.α. κ. Ανέστης Τσουκαράκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Στρατιωτικών (Π.Ο.Μ.Α.Σ.)

4. Ο Αντχος ε.α. κ. Τριαντάφυλλος Φωτιάδης, Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.)

5. Ο Ταξχος ε.α. κ. Ιωάννης Μητράκης, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ)

6. Ο Ανχης ε.α. κ. Δημήτριος Πεππές, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Α.Α.Υ.Σ)

7. Ο Σχης ε.α. κ. Ιωάννης Ιωάννου, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Μακεδονίας – Θράκης (Σ.Α.Α.Σ.Μ-Θ.Α.ΣΜΥ)

8. Ο Ανχης ε.α. κ. Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Αλληλοβοηθείας Αποφοίτων ΣΜΥ (Σ.Α.Α.ΣΜΥ)

9. Ο Σχης (ΦΠΖ) κ. Δημήτριος Κοντούρης, πρόεδρος του Σωματείου Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Ο.Ε.Δ.)

Από το Συντονιστικό Συμβούλιο Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ παρόντες ήταν:

1. Ο Υπλγός (ΠΖ) ε.α. κ. Ευάγγελος Στέφος, Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) και ο Γενικός Γραμματέας Σχης (ΑΤΘ) κ. Γεώργιος Κυλινδρής.

2. Ο Υπχος (Ε) ε.α. κ. Παύλος Σοφικίτης ΠΝ, Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ο Γενικός Γραμματέας Σμρος (Ε) ε.α. κ. Χρήστος Κόϊος ΠΝ και τα μέλη Πχος (Ε) ε.α κ. Σωτήριος Οικονόμου ΠΝ και Υπχος (Ε) ε.α κ. Ευστράτιος Παντελίδης ΠΝ.

3. Ο Σμχος ε.α. κ. Βασίλειος Τσιλιγιάννης, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ και του Συντονιστικού Συμβουλίου Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, ο Αντιπρόεδρος Επγος (ΤΤΗ) κ. Νικόλαος Ντάτης, ο Αναπληρωτής Γ.Γ. Σμχος ε.α. κ. Ευθύμιος Γκιτέρσος και τα μέλη του ΔΣ Σμχος ε.α. κ. Μιχάλης Κουρουνίωτης, Σμχος ε.α. κ. Κων/νος Αγγελόπουλος και Σμχος ε.α. κ.Αναστάσιος Αντωνίου.

4. Ο Ταξχος (Ο) ε.α. κ. Γεώργιος Ρούσσος, Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΑΣΥΔΑ) και ο Αντιπρόεδρος Σμχος (ΣΔΓ) ε.α. κ. Γεώργιος Γκόγκου.

5. Ο Σμχος (Ρ) ε.α. κ. Ιωάννης Δαλέζιος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ.Α.Ι.Ρ.).

Στην συνάντηση παρέστησαν ανεπίσημα ως παρατηρητές ο Πχος (Ε) ε.α. Εμμανουήλ Αναγνωστάκης ΠΝ, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΝ ο οποίος και τοποθετήθηκε εκφράζοντας τις προσωπικές του απόψεις και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, Σμχος ε.α. κ. Δημήτριος Φαλτάιτς και Σμχος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης.

Αφού τοποθετήθηκαν εκτενώς οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι όλων των φορέων επί των αρχικών προτάσεων - εισηγήσεων του προέδρου του Συντονιστικού, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις:

1. Να επαναληφθεί η συνάντηση την επόμενη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 στο ίδιο μέρος, για την κατάρτιση της τελικής λίστας αιτημάτων, την σύνταξη σχετικού ψηφίσματος και υπομνήματος, την συγκρότηση οργανωτικής κι επικοινωνιακής επιτροπής, καθώς και για τη ρύθμιση λοιπών οργανωτικών θεμάτων.

2. Να οργανωθεί και να παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου σε ΜΜΕ και δημοσιογράφους σε χώρο και χρόνο που θα καθοριστεί εντός της τρέχουσας εβδομάδος.

3. Να οργανωθεί συμμετοχή αντιπροσωπειών των Δ.Σ. των μαζικών διεκδικητικών φορέων των Ε.Δ., που ήταν παρόντες στη συνάντηση και όσων μελών τους το επιθυμούν, στις κινητοποιήσεις που διοργανώνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ με την ευκαιρία της πανελλαδικής απεργίας της 1ης Οκτωβρίου 2025, ως μήνυμα αλληλεγγύης, ότι τα στελέχη των Ε.Δ. είναι εργαζόμενοι με παρόμοια προβλήματα με αυτά των λοιπών εργαζομένων.

4. Να διοργανωθεί μεγάλη πανελλαδική ανοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον χώρο της Παλαιάς Βουλής, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:00 και στην συνέχεια να ακολουθήσει πορεία προς την Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου, για την επίδοση ψηφισμάτων.

Επιφυλάξεις για την συμμετοχή τους στις ανωτέρω δράσεις εξέφρασαν οι πρόεδροι της ΠΟΣ Ταξχος κ. Β. Νικολόπουλος και του ΕΣΜΑ Ταξχος κ. Ι. Μητράκης μέχρι την λήψη ή μη σχετικής απόφασης από τα Δ.Σ. των φορέων που εκπροσωπούν. Οι υπόλοιποι φορείς που συμμετείχαν στην συνάντηση συμφώνησαν ανεπιφύλακτα με τις ανωτέρω δράσεις.

Τις δράσεις και τις αποφάσεις της συνάντησης στηρίζει με απόφαση του ΔΣ του και το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑΣΕΣ), του οποίου ο Πρόεδρος Σγος (ΤΜΑ) κ. Χαρίτων Χαριτίδης δεν κατέστη λόγω ανωτέρας βίας δυνατόν να παραβρεθεί.

Τέλος οι συμμετέχοντες φορείς εξουσιοδότησαν ομόφωνα το Συντονιστικό Συμβούλιο Αποφοίτων ΑΣΣΥ για την σύνταξη και δημοσιοποίηση - διανομή του παρόντος δελτίου τύπου.

Για τα ΔΣ των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ

Ευάγγελος Στέφος - Υπλγός (ΠΖ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΜΥ

Γεώργιος Κυλινδρής - Σχης (ΑΤΘ) Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΜΥ

Παύλος Σοφικίτης - Υπχος (Ε) ΠΝ ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΜΥΝ

Χρήστος Κόϊος - Σμρος (Ε) ΠΝ ε.α. Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΜΥΝ

Βασίλειος Τσιλιγιάννης - Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Πρόεδρος Σ.Α.Σ & Συντονιστικού

Πασχάλης Αραμπατζής - Σγος (ΤΜΑ) ε.α. Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ

Ιωάννης Δαλέζιος - Σμχος (Ρ) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΙΡ

Ξενοφών Γκουγκουλής - Ανθσγός (Ρ) ε.α. Γεν. Γραμματέας ΣΑΙΡ

Γεώργιος Ρούσσος - Ταξχος (Ο) ε.α. Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ

Χρήστος Χουτόπουλος - Ασμχός ε.α. Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ & Συντονιστικού