Φρίκη στη Νίκαια: Συνελήφθησαν νεαροί για βιασμό 17χρονου - Τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η σεξουαλική κακοποίηση 17χρονου από δύο νεαρούς 19 και 20 ετών στη Νίκαια.

Οι νεαροί κατηγορούνται για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία 15χρονη.

Και οι τρεις συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ύστερα από καταγγελία της μητέρας του ανήλικου για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος του γιου της.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε από ειδική ομάδα αστυνομικών, αποκάλυψε ότι το ανήλικο θύμα εξαναγκάστηκε από τους φερόμενους δράστες σε ακατάλληλες πράξεις μέσα σε σπίτι φίλου του, ενώ οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν πετώντας του αντικείμενα όπως αυγά και ξύδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το φρικτό περιστατικό:

«Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν, δυνάμει εντάλματος, την 13-2-2026 σε περιοχή της Αττικής, -2- ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερη ανήλικη.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με την ανήλικη, κατηγορούνται ότι προέβησαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, τον περασμένο Δεκέμβριο, εντός της οικίας του 19χρονου συλληφθέντα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Λίνα Κυριακοπούλου

cnn.gr