Φωτογραφίες: Σε αυτό το σημείο εμβολίστηκαν οι μηχανές της ΔΙΑΣ - Τρεις αστυνομικοί τραυματίες

Ένα ακόμα δύσκολο περιστατικό που μαρτυρά την τεράστια επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος - λειτουργήματος

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο κατά της διάρκεια καταδίωξης διαρρηκτών.

Διαβάστε επίσης

Οι τέσσερις δράστες μπήκαν σε ένα σπίτι στον Αγ. Δημήτριο με σκοπό να κλέψουν. Ένας γείτονας το αντιλήφθηκε και κάλεσε το 100.

Δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο και είδαν τους δράστες να επιβιβάζονται σε ένα ΙΧ και να απομακρύνονται.

Φεύγοντας, οι δράστες εμβόλισαν τις μηχανές με αποτέλεσμα να τραυματιστούν (ευτυχώς) ελαφρά οι τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι πυροβόλησαν τις ρόδες του οχήματος που λίγο αργότερα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε κοντινό σημείο.

Δείτε φωτογραφίες απο το σημείο του περιστατικού: