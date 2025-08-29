Φωτογραφίες: Πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας φόρεσε τη στολή του κι έσπευσε να βοηθήσει στη φωτιά στη Σαλαμίνα

Ο Παναγιώτης Τσαλικογλου, μόνιμος κάτοικος Σαλαμίνας με καταγωγή από το νησί και πυροσβέστης στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαλαμίνας, βρέθηκε χθες στη φωτιά στη Σαλαμίνα.

Αν και ήταν εκτός υπηρεσίας, φόρεσε τη στολή του και έσπευσε να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε κατά τη διάρκεια ρίψης πυροτεχνημάτων σε γιορτή, κατέκαψε περίπου πολλά στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης, προκάλεσε ζημιές σε αποθήκες, οχήματα και μια βάρκα, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής αποτράπηκαν τα χειρότερα.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες της Σαλαμίνας, στους προϊσταμένους και διοικητές, καθώς και στους εθελοντές πυροσβέστες που, παρότι δεν είχαν υπηρεσία, έσπευσαν να βοηθήσουν.

Ήταν πολύτιμη η συμβολή των εθελοντών πυροσβεστών της Πολιτικής Προστασίας τόσο της Σαλαμίνας όσο και της υπόλοιπης Αττικής.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό που έστειλε στο policenet.gr από το σημείο.