Φωτογραφίες: Κατασχέθηκε αυτοκίνητο - Το εσωτερικό του, προκάλεσε έκπληξη στους Αστυνομικούς

Κατά τη διάρκεια ελέγχων αστυνομικοί στη Φυλή εντόπισαν οδηγό ο οποίος είχε μετατρέψει το ΙΧ του σε κινητό… στούντιο.

Προς έκπληξη των αστυνομικών, το αυτοκίνητο, που ανήκει σε Ρομά της περιοχής, είχε ενσωματωμένα 12 ηχεία και 6 ενισχυτές καθώς και άλλα δύο μεγάλα ηχεία.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ενώ ο οδηγός συνελήφθη.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν 30 ελέγχους από το απόγευμα της Παρασκευής ως τα ξημερώματα και προχώρησαν σε 12 προσαγωγές και δύο συλλήψεις, με τη μία να αφορά το ΙΧ του οποίου ο οδηγός συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας.

