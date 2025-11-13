Φωτογραφίες: Αυτά είναι τα τρία υπερσύγχρονα αεροσκάφη που παρέλαβε η Πυροσβεστική

Τα πρώτα τρία υπερσύγχρονα ιδιόκτητα αεροσκάφη που προμηθεύεται η χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος "Αιγίς" παρέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα σήμερα κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο αεροδρόμιο των Μεγάρων παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για αεροσκάφη επιτήρησης τύπου Diamond DA62 MPP, που, όπως τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, αποτελούν μια επιχειρησιακή αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, που ουσιαστικά ξεκινάει σήμερα.

Διαβάστε επίσης

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε συμβολική στιγμή και ουσιαστικό το πρώτο βήμα εφαρμογής του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων της Πολιτικής Προστασίας, της απόκτησης των συγκεκριμένων αεροσκαφών.

Ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι τα συγκεκριμένα αεροσκάφη είναι πολυεργαλεία ασφάλειας και συντονισμού, που μπορούν να υπηρετήσουν διαφορετικές αποστολές με τον ίδιο σκοπό, στην ουσία την προστασία της ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών. Θα αξιοποιούνται για επιτήρηση δασών και πρόληψη πυρκαγιών, για παρακολούθηση πλημμυρικών ή σεισμικών φαινομένων, για έρευνα και διάσωση, για εκτίμηση ζημιών και συντονισμό επιχειρήσεων στις φυσικές καταστροφές και όταν το απαιτούν οι συνθήκες, για ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων ή την υποστήριξη αποστολών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.

Ο υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι «με τα αεροσκάφη αυτά εξασφαλίζεται και σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, καθώς καταναλώνουν σημαντικά λιγότερα καύσιμα, απαιτούν μικρότερο προσωπικό υποστήριξης, χαμηλότερο κόστος συντήρησης και παρέχουν πολλαπλάσιες ώρες πτήσεις μέσα στον ίδιο οικονομικό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η Πολιτική Προστασία μπορεί να πετάει πιο συχνά, να επιτηρεί μεγαλύτερες εκτάσεις, να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε κάθε συμβάν χωρίς να αυξάνει τις δαπάνες της. Έτσι η επένδυση σε νέα μέσα δεν απορροφά πόρους αλλά στην ουσία δημιουργεί νέους πόρους και νέο δημοσιονομικό χώρο».

Καταλήγοντας ο κ. Κεφαλογιάννης επεσήμανε ότι η επένδυση αυτή δεν είναι ένα μεμονωμένο έργο, προηγήθηκαν και θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες στο πλαίσιο του πιο φιλόδοξου και μεγάλου προγράμματος ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας, του προγράμματος "Αιγίς".