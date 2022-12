Φωτογραφίες από την ορκωμοσία Πρωτοετών Ευελπίδων Τάξεως 2026

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) στη Βάρη Αττικής, η τελετή ορκωμοσίας των Πρωτοετών Ευελπίδων της Τάξης 2026 « Αντιστράτηγου Τάσου Μάρκου».

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β', ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Λουκάς Χατζημιχαήλ.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης, ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης κ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης κ.κ. Αντώνιος, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Κενεβέζος, εκπρόσωπος του Πρέσβη της Μολδαβίας, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος, τα Μέλη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ο πρώην ΥΦΕΘΑ και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής, οι Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΣ Στρατηγός ε.α. Κωνσταντίνος Γκίνης, Στρατηγός ε.α. Βασίλειος Τελλίδης, Στρατηγός ε.α. Γεώργιος Καμπάς, ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Υποστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, εκπρόσωποι των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Ακόλουθοι Άμυνας, καθώς και αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Σπουδαστών των Στρατιωτικών Ακαδημιών «Vasil Levski» National Military University της Βουλγαρίας, Royal Military Academy Sandhurst του Ηνωμένου Βασιλείου και Education and Training Command and School of Applied Military Studies της Ιταλίας.

Συνολικά ορκίστηκαν 159 Πρωτοετείς Ευέλπιδες, εκ των οποίων 126 από την Ελλάδα, 26 από την Κύπρο, 2 από την Τυνησία, 1 από το Μαυροβούνιο, 1 από την Αλβανία, 1 από Αρμενία,1 από Μολδαβία και 1 από τη Σενεγάλη.

Βιογραφικό Αντιστράτηγου Τάσου Μάρκου

Ο Αντιστράτηγος Τάσος Μάρκου γεννήθηκε στο Παραλίμνι της Κύπρου την 17 Σεπτεμβρίου 1936. Διετέλεσε μέλος των Ομάδων Κρούσεως της ΕΟΚΑ. Εισήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στις 26 Σεπτεμβρίου 1956. Ως Εύελπις ΙΙας, αναχώρησε μυστικά για την Κύπρο και εντάχθηκε ξανά στον αγώνα ως Τομεάρχης στην περιοχή Κυθραίας. Στις 22 Απριλίου 1959 επέστρεψε στη Σχολή, από όπου και αποφοίτησε στις 29 Ιουλίου 1959 ως Ανθυπολοχαγός (ΠΖ). Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό ως το 1961 οπότε και επέστρεψε στην Κύπρο ως Λοχαγός του νεοσύστατου Κυπριακού Στρατού, υπεύθυνος για την ασφάλεια και την άμυνα του Προεδρικού Μεγάρου. Κατά την εκδήλωση της τουρκικής εισβολής, Ταγματάρχης πλέον, αμύνθηκε αποφασιστικά ως επικεφαλής του 305 ΤΠΖ με τα ίχνη του να χάνονται τον Αύγουστο του 1974 και η τύχη του να αγνοείται μέχρι σήμερα. Προήχθη επ’ ανδραγαθία σε Αντιστράτηγο και του απονεμήθηκε το Μετάλλιο Ταξιάρχη Αριστείου Ανδρείας, η δε προτομή του κοσμεί την Αίθουσα «ΚΥΠΡΟΣ» στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

