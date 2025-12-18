Τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI HN «Κίμων»

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» αλλά και των επόμενων τριών φρεγατών FDI HN δημιουργεί το ισχυρότερο Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός. Η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να προστατεύει, να εγγυάται, να αποτρέπει προτάσσοντας το δίκαιο απέναντι στην ισχύ.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ομιλία του, σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F-601 «Κίμων», στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Διαβάστε επίσης

Ανέφερε ότι για τον ίδιο αποτελεί μεγάλη τιμή «η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Κίμων» καθώς η Ελλάδα «ζει και αναπνέει μέσα από τη θάλασσα».

«Δεν νοείται», είπε, «το Πολεμικό Ναυτικό χωρίς ισχυρές δυνατότητες. Χωρίς τη ικανότητα να βρίσκεται έγκαιρα εκεί που διαμορφώνονται τα συμφέροντα του ελληνισμού».

Ο «Κίμων» επιστρέφει στη Μεσόγειο «για να υποδηλώσει τη σημερινή ισχύ της Ελλάδας» προσέθεσε.

«Υπέγραψα την ένταξη του ”Κίμωνα” στο Πολεμικό Ναυτικό ενισχύοντας τη δυνατότητα αποτροπής. Παραδίδω στο Πολεμικό Ναυτικό μια πλατφόρμα εξαιρετικής ισχύος. Την ίδια σημασία έχει πάντα για την πολιτική ηγεσία το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» κατέληξε ο υπουργός.

Μετά την ομιλία του κ. Δένδια η ελληνική σημαία υψώθηκε στον ιστό της φρεγάτας υπό την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Ακολούθως, το πλήρωμα της φρεγάτας επιβιβάστηκε στον «Κίμωνα».

Στην τελετή, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και διοικητής του Αγίου Όρος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, η πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα Λοράνς Αουέρ, ο πρόεδρος της Naval Group Πιερ Ερίκ Πομελέ, επίτιμοι αρχηγοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Στόλου, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Αναστάσιος Ροζολής, ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο αγιασμός τελέστηκε χοροστατούντος του μητροπολίτη Γαλλίας Δημήτριου.