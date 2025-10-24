ΦΩΤΟ: Ολοκληρώθηκε το Σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 24-10-2025, το Σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 29 Σεπτεμβρίου έως 24 Οκτωβρίου 2025, σε δύο δεκαήμερες εκπαιδευτικές σειρές, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.

Σκοπός του Σχολείου, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 52 Αστυνομικοί Διευθυντές της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και 4 Αξιωματικοί ανάλογου βαθμού της Αστυνομίας Κύπρου, ήταν να παράσχει στα παραπάνω στελέχη την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση, που θα τα βοηθήσει να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αναδιαμορφώθηκε κατά το τρέχον εκπαιδευτικό έτος, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες επαγγελματικές και υπηρεσιακές απαιτήσεις, περιελάμβανε διάφορα θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε θέματα σύγχρονου τρόπου διοίκησης (management), ηγεσίας, οργάνωσης και λειτουργίας Υπηρεσιών, επικοινωνίας, στρατηγικού σχεδιασμού και καινοτομίας, διαχείρισης κρίσεων, διαχείρισης πληροφοριών κ.α.

Κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, μέσω της μελέτης περιπτώσεων, προσομοιώσεων και ασκήσεων, με στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των εκπαιδευομένων και των δύο εκπαιδευτικών σειρών στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Κατά την έναρξη της 1ης εκπαιδευτικής σειράς του Σχολείου, στους εκπαιδευομένους απηύθυνε χαιρετισμό ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Καλόγηρος, ενώ κατά την έναρξη της 2ης εκπαιδευτικής σειράς χαιρετισμό απηύθυνε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου, Ταξίαρχος Παναγιώτα Παπαδοπούλου.

Κατά τη λήξη της 1ης εκπαιδευτικής σειράς, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος απήυθυνε χαιρετισμό προς τους αποφοιτήσαντες και επέδωσε τα πιστοποιητικά σπουδών, ενώ παρευρέθη και ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζαχάρης και η Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Βασιλεία Δημητράκου.

Κατά τη λήξη της 2ης εκπαιδευτικής σειρά τα πιστοποιητικά σπουδών επέδωσε ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας.