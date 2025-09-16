ΦΩΤΟ: Κρατούμενος με πολλά κρυμμένα ναρκωτικά

Συνελήφθη χθες (15-09-2025) το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, που τυγχάνει κρατούμενος σε αυτό, κατείχε πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες είχε αποκρύψει σε κοινόχρηστο σημείο και συγκεκριμένα:

-43- συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους -46,7- γραμμαρίων και

-82- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -44,52- γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.