PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

ΦΩΤΟ: Κρατούμενος με πολλά κρυμμένα ναρκωτικά

prisoner-PIXABAY
18:51 | 16/09/2025

Συνελήφθη χθες (15-09-2025) το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, που τυγχάνει κρατούμενος σε αυτό, κατείχε πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες είχε αποκρύψει σε κοινόχρηστο σημείο και συγκεκριμένα:

  • -43- συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους -46,7- γραμμαρίων και
  • -82- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -44,52- γραμμαρίων.
Διαβάστε επίσης

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

1

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΥΛΑΚΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis