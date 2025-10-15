ΦΩΤΟ: Διαμαρτυρία 30 ατόμων σε Αστυνομικό Τμήμα - Έγραψαν και σύνθημα σε τοίχο

Ένας νεαρός και η παρέα του αντέδρασαν με παράσταση διαμαρτυρίας στο Α.Τ. Χαϊδαρίου για αφαίρεση διπλώματος οδήγησης. Η υπόθεση κατέληξε με σύλληψη για φθορά δημόσιας περιουσίας.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου στο Παλατάκι συγκεντρώθηκαν περίπου 30 νεαροί, οι οποίοι στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το κτήριο του ΑΤ Χαϊδαρίου. Ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για την αφαίρεση διπλώματος οδήγησης ενός από αυτούς, μετά από αστυνομικό έλεγχο για χρήση αλκοόλ.

Σταμάτησαν στον βόρειο τοίχο της πεζοφέγυρας, απέναντι από το Τμήμα, και έγραψαν το σύνθημα “Μού πήρανε το δίπλωμα για δυο κ@λοποτά, να πάνε οι μπάτσοι αύριο για μένα στη δουλειά.” Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία των συγκεκτρωμένων ήταν από κατάληψη του Περιστερίου.

Στη συνέχεια στάθηκαν ειρηνικά για λίγο μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα. Στο μεταξύ τα μέλη πληρώματος της ΔΙΑΣ συνέλαβαν το άτομο που είχε γράψει το σύνθημα και το προσήγαγαν στο Τμήμα.

Εκεί του αποδόθηκε η κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο. Η δίκη αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο.

