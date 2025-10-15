Έρχονται οι Ρομά αστυνομικοί-διαμεσολαβητές – H γνώμη εκπροσώπων Ρομά και Αστυνομίας στη Λάρισα

Του Κωνσταντίνου Κοντοκώστα

Πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε δημόσιες δηλώσεις του ανακοίνωσε πως περίπου 50 άοπλοι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων θα τοποθετηθούν στα τμήματα περιοχών όπου ζουν οι κοινότητες Ρομά, με ρόλο κοινωνικού διαμεσολαβητή. Όπως ανέφερε, «θα εκπαιδευτούν σε ζητήματα που σχετίζονται με τον ρατσισμό, τη δημοκρατία και τα δικαιώματα και θα αποτελούν τον “βοηθό” της αστυνομίας αλλά και των κατοίκων» επισημαίνοντας πως «ένα 75%-80% της εγκληματικότητας που αφορά τους πολίτες προέρχεται από αυτές τις ομάδες».

Διαβάστε επίσης

Αμέσως μετά την τοποθέτηση του κ. Χρυσοχοΐδη η Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά, ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, σε ανακοίνωση της ανέφερε πως “μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλά ωφέλιμα, τόσο για τις κοινότητες Ρομά όσο και για την Αστυνομία, διευκολύνοντας την πρόσβαση και την επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης”.

Η larissanet απευθύνθηκε στον κ. Νίκο Παϊτέρη, Πρόεδρο της Κοινότητας Ρομα Νέας Σμύρνης και διαμεσολαβητή στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων-Παράρτημα ΡΟΜΑ και στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. Αθανάσιο Νταβούρα για το συγκεκριμένο θέμα που θα εφαρμοστεί αρχικά σε περιοχές της Αθήνας.

“Έπρεπε να γίνει εδώ και 20-30 χρόνια”

Όπως αναφέρει ο κ. Παϊτέρης το συγκεκριμένο μέτρο είναι θετικό αλλά έπρεπε να γίνει νωρίτερα, 20-30 χρόνια πριν όπως αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας πως το θέμα της παραβατικότητας ξεκίνησε κατά τον ίδιο όταν στην Ελλάδα ήρθαν Ρομά από άλλες χώρες όπως την Βουλγαρία και την Αλβανία και αναμείχθηκαν με τις εγχώριες φυλές.

Κάνοντας μια αποτίμηση του είδους της παραβατικότητα στη Λάρισα, ο κ. Παϊτέρης επισημαίνει πως βαριά παραβατικότητα δεν υπάρχει στη Νέα Σμύρνη με τα κυριότερα παράπονα να είναι για την κοινή διατάραξη και τους ανήλικους που δημιουργούν ορισμένα προβλήματα.

Ο κ. Παϊτέρης τονίζει πως ως διαμεσολαβητής έχει κάνει ανοίγματα προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, και υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση εκφράζοντας παράλληλα το παράπονο του για την αστυνομία και τις γενικεύσεις σχετικά με τους Ρομά και την παραβατικότητα.

“Όταν τους λες ορισμένα πράγματα για να τους τραβήξουμε τα αυτιά, μας λένε κάντους μήνυση. Τώρα ο αστυνομικός πόσο θα βοηθήσει, αυτοί οι στρατηγοί το ξέρουν. Και εμείς τους θέλουμε. Δεν τους θέλουν μόνο οι μπαλαμοι. Και εμάς κλέβουνε, και τσιγγάνους ταλαιπωρούν. Ο κάθε κατεργάρης να πάει στον πάγκο του. Όλα τα δάχτυλα ίδια είναι; δεν είναι ίδια. Είπαμε μέσα στους εκατό θα βγουν και δέκα κλέφτες. Οχι οι 90 κλέφτες και οι δέκα καλοί όπως τα ισοπεδώνουν όλα”.

“Δεν ξέρω πως θα λειτουργήσει ο θεσμός”

Την επιφύλαξη του εξέφρασε ο κ. Νταβούρας για την εξαγγελία του αστυνόμου-διαμεσολαβητή. “Δεν ξέρω αν θα βρεθούν οι υποψήφιοι για να καλύψουν αυτές τις πενήντα θέσεις. Δεν ξέρω πως θα λειτουργήσει ο θεσμός. Εγώ ξέρω ότι το πρόβλημα της εγκληματικότητας από αυτή την κατηγορία του πληθυσμού είναι μπροστά μας, το βλέπουμε έχει λάβει δραματικές διαστάσεις σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Το 75% περίπου της εγκληματικότητας προέρχεται από τους Ρομά και είναι ένα θέμα το οποίο το κρύβαν κάτω από το χαλί με αποτέλεσμα να φουσκώσει και πλέον να έχουμε σκοντάψει σε αυτό” αναφέρει ο κ. Νταβούρας.

Σχετικά με την παραβατικότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας αναφέρει πως υπάρχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά στον καταυλισμό του Τυρνάβου ενώ στη Νέα Σμύρνη το πρόβλημα είναι η μικροεγκληματικότητα με την διατάραξη της κοινής ησυχίας και των ζημιών που γίνονται από ανήλικους σε αυτοκίνητα ή πάρκα.

Ο κ. Νταβούρας επισημαίνει πως τα προβλήματα στα Φάρσαλα και τον Τύρναβο αντιμετωπίζονται από τα τοπικά Αστυνομικά Τμήματα ενώ στη Λάρισα αναφέρει πως υπάρχουν περιπολίες ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ηχορρύπανσης. “Γι αυτό το πρόβλημα που είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα μόνο η αστυνομία ασχολείται δεν υπάρχει άλλος θεσμικά. Επειδή είμαστε εμείς 24 ώρες το 24ωρο λογικό είναι από τον αγανακτισμένο πολίτη να είμαστε εμείς που ακούμε όλα τα παράπονα. Όσο αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να ενταχθούν τόσο περισσότερο θα επιτείνεται το πρόβλημα” αναφέρει ο κ. Νταβούρας κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο.

Οι επισημάνσεις της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ

Να σημειωθεί πως στην ανακοίνωση της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ για της δηλώσεις Χρυσοχοΐδη επισημαίνονται ακόμα τα εξής:

Είναι αναγκαία η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και του αστυνομικού σώματος, ώστε η ένταξη ατόμων Ρομά στην Αστυνομία να τύχει του απαραίτητου σεβασμού. Οι εικόνες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ρατσιστικό περιεχόμενο πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά, με δράσεις που θα ενταχθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, το οποίο αναμένεται να εκπονήσει το ΕΣΡΜ. Να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι εκπαιδεύσεις αστυνομικών πρώτης γραμμής, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς Ρομά να διεξάγονται με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Να αναμορφωθεί το πειθαρχικό δίκαιο του αστυνομικού προσωπικού (Π.Δ. 120/2008), με την εισαγωγή ειδικής διάταξης που θα επισύρει ποινές για ρατσιστικά εγκλήματα. Να συσταθεί ανεξάρτητο όργανο που θα εξετάζει τα πειθαρχικά αδικήματα των αστυνομικών. Να προχωρήσει με συνέπεια η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, με στοχευμένες δράσεις και πολιτικές. Η καλύτερη αντεγκληματική πολιτική είναι η κοινωνική πολιτική.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ LARISSANET

larissanet.gr