Φωτιά στη Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος, σε κρίσιμη κατάσταση ο πατέρας και ο αδελφός του

Νεκρό είναι το αγόρι 7 χρονών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του στην Ροδόπη.

Σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, νοσηλεύεται επίσης το 5χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας του.

Διαβάστε επίσης

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ανήλικος από μονοκατοικία στη Ροδόπη, κατά τη διάρκεια επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε στον χώρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το περιστατικό σημειώθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί ενώ στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

www.newsbomb.gr