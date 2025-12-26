Στον εισαγγελέα ο Άρης Μουγκοπέτρος -Τι υποστηρίζει το περιβάλλον του μουσικού

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε πριν λίγη ώρα ο Άρης Μουγκοπέτρος, ύστερα από τη σύλληψη του στην Τρίπολη, έπειτα από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν ο μουσικός μετέβη στο σπίτι όπου βρισκόταν η σύζυγός του και, σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση. Η γυναίκα προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του, η οποία προηγήθηκε χρονικά.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κάλεσαν τον Άρη Μουγκοπέτρο στο τμήμα. Ο ίδιος φέρεται να προσήλθε προκειμένου να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου, ωστόσο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε διάσταση, ενώ στη σύζυγο χορηγήθηκε panic button για λόγους προστασίας.

Τι υποστηρίζει η πλευρά του Άρη Μουγκοπέτρου

Η πλευρά του Άρη Μουγκοπέτρου υποστηρίζει ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα και ζούσε σε διάσταση από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά του καλλιτέχνη, από τις 15 Δεκεμβρίου είχε μετακομίσει προσωρινά σε νέο σπίτι, προσπαθώντας να τακτοποιήσει την καθημερινότητά του. Δεν είχε ακόμη υπάρξει συμφωνία για την επιμέλεια των παιδιών, ενώ η σύζυγος ζητούσε συναινετικό διαζύγιο και διατροφή ύψους 700 ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έχει εισοδήματα εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του και πρόσφατου τροχαίου.

Όπως αναφέρει η πλευρά του Άρη Μουγκοπέτρου, ο αδελφός του πήγε στο παλιό σπίτι για να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα και προσπάθησαν να πάρουν μαζί τα παιδιά για να περάσουν μαζί τις γιορτές, αλλά η σύζυγος και τα παιδιά δεν ήταν εκεί. Το περιστατικό με λεκτική επίθεση διάρκειας μιάμισης ώρας δεν συνέβη ποτέ, καθώς η σύζυγος απουσίαζε όταν πήγε (ο Άρης Μουγκοπέτρος) στο σπίτι, υποστηρίζει το περιβάλλον του καλλιτέχνη, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες του περιορίζονται στην επιδίωξη να δει τα παιδιά του.

