PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Πυροσβεστική

Φωτιά σε διαμέρισμα: Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

1
10:44 | 01/01/2026

Μία ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Κόρινθο.

 

Διαβάστε επίσης

Στο περιστατικό επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν τόσο στην κατάσβεση της φωτιάς όσο και στον απεγκλωβισμό της γυναίκας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της Πυροσβεστικής.

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis