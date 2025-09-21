PoliceNET of Greece logo
Φωτιά σε δασική έκταση στην Αργολίδα - Ήχησε το 112

09:59 | 21/09/2025

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι στην Αργολίδα, το πρωί της Κυριακής (21/9).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Πριν από λίγο εστάλη προς τους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
