Φωτιά σε δασική έκταση στην Αργολίδα - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι στην Αργολίδα, το πρωί της Κυριακής (21/9).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Διαβάστε επίσης

Πριν από λίγο εστάλη προς τους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.