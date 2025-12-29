Φωτιά σε αυτοκίνητα και μηχανές στο Γαλάτσι - Ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας

Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα και μηχανές στην οδό Δροσοπούλου στο Γαλάτσι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική από τη φωτιά καταστράφηκαν 2 ΕΙΧ οχήματα και 3 μοτοποδήλατα.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας στο Γαλάτσι.