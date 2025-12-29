Φωτιά σε αυτοκίνητα και μηχανές στο Γαλάτσι - Ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας

Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα και μηχανές στην οδό Δροσοπούλου στο Γαλάτσι.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Διαβάστε επίσης
Σύμφωνα με την πυροσβεστική από τη φωτιά καταστράφηκαν 2 ΕΙΧ οχήματα και 3 μοτοποδήλατα.
Η φωτιά προκάλεσε ζημιές και στην είσοδο πολυκατοικίας στο Γαλάτσι.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 ΕΙΧ οχήματα και 3 μοτοποδήλατα, στο Γαλάτσι Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 29, 2025