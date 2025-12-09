Φορτηγό ανετράπη σε παράδρομο της Ιονίας Οδού - Εγκλωβισμένος ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού περίπου στις 19:30, όταν φορτηγό με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο μετέφερε λάδια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του, έφυγε από το οδόστρωμα και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και η τροχαία 'Αρτας, που επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του Έλληνα οδηγού από την καμπίνα του οχήματος. Ωστόσο η κατάσταση είναι δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα και υπάρχει κίνδυνος ολισθηρότητας στον δρόμο. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο από την 5η ΕΜΑΚ, προκειμένου να βοηθήσει στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λόγω δυσκολιών, αναμένεται γερανός για να ανασύρει το βαρύ όχημα και να απεγκλωβίσει τον οδηγό.

Η ανατροπή του φορτηγού οχήματος, σημειώθηκε στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, περίπου στο 145,6 χλμ., κοντά στη Σκαμνιά - σημείο εκτροπής της κυκλοφορίας λόγω του αγροτικού μπλόκου στον ανισόπεδο κόμβο της 'Αρτας.