Φονικό στο Έλος: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας στον εισαγγελέα ο 23χρονος - Βίντεο και φωτογραφίες

Κάτω από δρακόντεια μέτρα μεταφέρθηκε στα Δικαστήρια Χανίων, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου στο Έλος Κισσάμου.

Ο 23χρονος, ο οποίος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, μεταφέρθηκε στην εισαγγελία, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το προσεχές Σάββατο, ώστε οι συνήγοροι του να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Υπενθυμίζεται ότι το πυροβόλο όπλο 22 χιλιοστών με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή του 52χρονου στη διάρκεια του γλεντιού στο Έλος ο νεαρός, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, μετά από υπόδειξή του, σε χωράφι στο Ελαφονήσι.

Ο συνήγορός του, Γιώργος Φραντζεσκάκης, μιλώντας στα ΜΜΕ, δήλωσε μεταξύ άλλων:

"Ο κατηγορούμενος είναι συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο ίδιος ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας. Ο ίδιος εξαρχής θέλησε να είναι συνεργάσιμος με τις αρχές, όντας μετανοημένος από την πρώτη στιγμή και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο και αυθορμήτως εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών αρχών και στα πλαίσια του αυτοφώρου, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί καν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παραδόθηκε και ο ίδιος αυθόρμητα και αυτοβούλως υπέδειξε στις αστυνομικές αρχές πού ακριβώς ήταν το όπλο, όπου πήγαν οι αστυνομικοί και το όπλο το βρήκαν όπως τους είχε υποδείξει.

Έχει πει κάποια πράγματα, αλλά σε πρώτη φάση, σεβόμενος ότι από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεκρός, θα προτιμούσε και ο ίδιος όλα αυτά τα οποία έχει να πει, να τα πει εκεί που προβλέπει ο νόμος.”

